جبهه مقاومت همواره در برابر استکبار جهانی پیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم نورخدا قاسمی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت آزادسازی خرمشهر در اراک، اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که اندیشه امام راحل، منویات رهبر معظم انقلاب و آرمان های انقلاب اسلامی به همه جهان راه یافته که این مهم دلیل اصلی دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی است چرا که ما در مقابل استکبار ایستادیم.

معاون اطلاعات و عملیات سازمان پدافند هوایی افزود: به خوبی می دانیم که رزمندگان اسلام در شرایطی عملیات آزادسازی خرمشهر را اجرا کردند که دشمن با سلاح و تجهیزات، خرمشهر را گرفته بود اما توانستیم در کمتر از یک ماه این شهر را آزاد کنیم.

قاسمی بیان کرد: پس از این رویداد بزرگ کم کم زمزمه صلح از مجامع بین المللی بلند شد زیرا استکبار به شدت از مقاومت نظام اسلامی به هراس افتاده بود.

معاون اطلاعات و عملیات سازمان پدافند هوایی ادامه داد: برپایی گروهک های تکفیری از سوی آمریکا و دشمنان اسلام با هدف آسیب زدن به نظام اسلامی انجام شد، که در این زمینه نقشه های دشمن ثمری نداشت و بی نتیجه ماند.

وی خاطرنشان ساخت: در حالی که آمریکا خود را قدرت اول جهان معرفی می کند اما در حمله موشکی به سوریه تنها حامی این کشور انگلستان بود قدرت شیطان بزرگ رو به تنزل است.

معاون اطلاعات و عملیات سازمان پدافند هوایی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، استکبارگری های آمریکا را برای جان آشکار کرده و امروز این کشور متحدان خود را از دست داده است.

قاسمی ادامه داد: زمانی که آمریکا از برجام خارج شد هیچ یک از کشورهای جهان به غیر از اسرائیل و چند کشور ضعیف در منطقه خاورمیانه از او حمایت نکردند چراکه امریکا دیگر چندان متحدی در جهان ندارد.

معاون اطلاعات و عملیات سازمان پدافند هوایی کشور اضافه کرد: امروز مسلمانان و امت اسلامی باید با وحدت و پیروی از ولایت در برابر دشمن ایستادگی کنند تا بتوانیم اثبات کنیم همواره جبهه حق و مقاومت پیروز است.