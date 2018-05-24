به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان بعد از ظهر پنجشنبه در آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب از سد باغان به جم اظهار داشت: امروز شاهد اجرای طرح‌های بسیار خوبی در حوزه تامین منابع آبی در استان بوشهر هستیم.

وی اضافه کرد: کمبود آب یکی از مسائل و دغدغه‌های اساسی در استان بوشهر است و به عنوان یک مطالبه عمومی در این استان مطرح بوده است و برای رفع این مشکل مهم تلاش داریم تا اعتبارات ویژه‌ای به این بخش اختصاص یابد.

وزیر نیرو با تقدیر از نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اجرای طرح‌های تامین و انتقال آب، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی خط انتقال آب از سد باغان به جم با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در دولت دوازدهم تکمیل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: امروز شاهد اجرای چهار پروژه مهم در نقاط مختلف استان بوشهر بودیم که امیدواریم در موعد مقرر شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها باشیم.

شاپور رجایی با اشاره به ساخت خط انتقال آب از سد باغان به جم، افزود: مدت زمان اجرای این خط انتقال آب دو سال است و اعتبار آن را ۶۰۰ میلیارد ریال است که شرکت پالایش گاز فجر جم این هزینه را تامین می‌کند.

وی بیان کرد: این خط انتقال، با ظرفیت انتقال ۸ میلیون متر مکعب در سال آب آشامیدنی شهرهای ریز و انارستان، روستاهای تابعه، همچنین آب مورد نیاز صنعت نفت و گاز منطقه به ویژه شرکت پالایش گاز فجر جم را تامین خواهد کرد.



مطالعات خط انتقال آب از سد باغان به جم از سال ۸۸ شروع و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مقرر شد آب آشامیدنی شهر ریز و انارستان، روستاهای اطراف تامین شود.

همچنین آب مورد نیاز صنعت نفت و گاز منطقه به ویژه شرکت پالایش گاز فجر جم از طریق این خط انتقال و بخش مرکزی شهرستان جم از طریق آب شیرین‌کن و خط سیراف جم تامین می‌شود.

خط انتقال از سد باغان با ظرفیت انتقال ۸ میلیون متر مکعب در سال اجراء می‌شود که از این میزان ۲ میلیون متر مکعب سهم آب آشامیدنی و شش میلیون متر مکعب سهم آب صنعت است.