سرمایه گذاران ایتالیاو آلمان برای حضور درقزوین اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت تجاری و سرمایه گذار از کشور های ایتالیا وآلمان روز پنجشنبه در نشستی با منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین راههای سرمایه گذاری در استان قزوین را بررسی کردند.

در این نشست که بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، بارگاهی مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، مدیران دستگاههای اجرایی آب منطقه ای، امور اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، راه و شهرسازی هم حضور داشتند نحوه سرمایه گذاری شرکت های خارجی برای اجرای طرح های گردشگری، خدمات شهری و عمرانی تشریح شد.

میشل تاجری نماینده شرکت های آلمانی و ایتالیایی در این نشست گفت: ما برای هر کشور با توجه به ظرفیت و بافت محلی آن طرح های خاصی پیشنهاد می کنیم و با مشارکت دادن مردم منطقه سودآوری و اشتغال بومی را تضمین می کنیم.

وی اضافه کرد: شرکت های ما دارای بیش از ۹۰۶ برند است و برای اجرا یک شرکت یا موسسه و یا تعاونی راه اندازی کرده و کارها را از این طریق پیگیری می کنیم.

تاجری بیان کرد: خوشبختانه سیاست کشور ایتالیا همکاری تجاری با ایران و بی توجهی به برنامه های غلط ترامپ است و ما با راهکارهای ویژه مشکل تامین منابع مالی را حل کرده ایم و در اجرای طرح ها مانعی نیست.

وی گفت:یکی از طرح های پیشنهادی ما راه اندازی یونا گاردن و هاوس گاردن در بوستانها، مسیر جاده های ترانزیت و اتوبان، ورودی های شهرهاست که خدمات متنوع را به صورت شبانه روزی در اختیار مردم قرار می دهند.

تاجری اضافه کرد: طرح های پیشنهادی ما با کمترین اختصاص زمین قابل اجراست و چون برند هستیم کیفیت خدمات ما استاندارد جهانی دارد و برای گردشگران ایرانی و خارجی از کیفیت لازم برخوردار است و قیمت کالاها نیز کمتر از بازار است.

این سرمایه گذار تصریح کرد: در طرح یونا گاردن با ایجاد مجموعه هایی زیبا خدمات فروشگاهی، اینترنتی، همه نیازهای یک مسافر برای اقامت چند ساعته در یک مکان تامین می شود و ارائه محصولات برند با قیمت مناسب، خدمات پست بانک، پشخوان دولت زمینه اشتغال را برای هر طرح ۱۰ شغل برای افراد بومی مهیا می کند.

وی بیان کرد: هر سازه حدود ۲۵ میلیارد ریال هزینه دارد و این کار در روستاهایی که انتخاب خواهیم کرد با کمک روستاییان هم میتواند راه اندازی شود و ما با خرید کالاهای آنها برای رونق صنایع دستی و گردشگری بومی هم برنامه ریزی می کنیم.

تاجری اظهارداشت: با فروش یا واگذاری برند های جاده ابریشم، مدیریت سازه های خدماتی یونا، مدیریت متل ها و رستوران قادریم طرح های خوبی را در استان قزوین عملیاتی کنیم.

وی گفت: بالاترین امتیاز ما این است که سعی داریم تمام نیروهای مورد نیاز خود را از افراد محلی انتخاب و به آنها دوره های مختلف را آموزش داده تا کمک بزرگی به ساکن شدن افراد در منطقه خود شود.

تاجری اضافه کرد: با طرح برنامه گردشگری به افرادی که با جاده ابریشم همکاری می کنند به همراه خانواده آنها تخفیف های ویژه گردشگری در ایران داده می شود و برای مدیرانی که باید در خارج از کشور دوره ببینند برابر مدت دوره تعطیلات خارج کشور نیز تمامی مخارج توسط شرکت پرداخت می شود.