قزوین ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت تجاری و سرمایه گذار از کشور های ایتالیا وآلمان روز پنجشنبه در نشستی با منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین راههای سرمایه گذاری در استان قزوین را بررسی کردند.

در این نشست که بهنامی فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، بارگانی مدیر مرکز سرمایه گذاری استان، مدیران دستگاههای اجرایی آب منطقه ای، امور اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، راه و شهرسازی هم حضور داشتند نحوه سرمایه گذاری شرکت های خارجی برای اجرای طرح های گردشگری، سدسازی، خدمات شهری و عمرانی تشریح شد.

حبیبی: اولویت ما جذب سرمایه گذاری خارجی است

وی بیان کرد: در استان قزوین ظرفیت های بسیار خوبی ایجاد شده و بستر حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهیاست.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: در حال حاضر ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه از سوی ۱۵ کشور خارجی از جمله آلمان، ایتالیا و فرانسه در استان جذب شده و قزوین در ردیف ۵ استان شاخص کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی است.

وی گفت: قزوین به دلیل نزدیکی به تهران وقرار گرفتن درمسیر ۱۲ استان کشور از موقعیت استراتژیک ویژه ای برخورداریم و با تردد میلیونی از این مسیر ظرفیت خوبی برای گردشگری وجود دارد.

حبیبی اظهارداشت: شرکت سرمایه گذار خارجی ایتالیا وآلمان از توانمندی بالایی در اجرای طرح های محتلف برخوردار است و ما دامادگی داریم بسرعت وارد فاز اجرایی شده و چند طرح را به وصرت نمونه عملیاتی کنیم و در صورت رضایت کارهای بزرگتری را آغاز کنیم.

حبیبی یادآورشد: با تعیین نماینده تام الاختیار از سوی سرمایه گذار خارجی برای مذاکره با دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری، امور اقتصادی و دارایی، استانداری و راه و شهرسازی در یک هفته اینده مطالعه طرح ها و ارائه پیشنهاد لازم صورت گیرد.