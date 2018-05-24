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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

در اولین گزارش پس از خروج آمریکا؛

آژانس مجدداً پایبندی ایران به برجام را تأیید کرد

آژانس مجدداً پایبندی ایران به برجام را تأیید کرد

آژانس بین المللی اتمی در گزارشی جدید بار دیگر پایبندی ایران به تعهدات برجامی را مورد تأیید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در اولین گزارش خود پس از خروج آمریکا از برجام، برای چندمین بار پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید کرد.

در این گزارش گفته شده است که ایران از زمان گزارش قبلی همچنان غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده و ذخایر آب سنگین خود را در سطحی پایین‌تر از میزان تعیین‌شده در برجام نگه داشته است.

در ادامه گزارش آمده است که آژانس ذیل پروتکل الحاقی به تمام سایت ها و مکان های ایران که نیاز به بازدید دارد، دسترسی های تکمیلی دارد و همکاری بهنگام و فعالانه ایران در ارائه چنین دسترسی‌هایی، اجرای پروتکل الحاقی را آسان می کند و اعتماد را افزایش می‌دهد.

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ۸ می با اتهام عدم پایبندی ایران به برجام، به طور یک جانبه از این توافق خارج شد.

کد مطلب 4305404

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