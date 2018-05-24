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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۴۲

تکواندو قهرمانی آسیا- ویتنام؛

پاراتکواندو ایران بربام آسیا ایستاد

پاراتکواندو ایران بربام آسیا ایستاد

تیم پاراتکواندو ایران در پایان چهارمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز پنجشنبه سوم خردادماه با حضور ۱۲۰ هوگوپوش از ۲۸ کشور به میزبانی شهر «هوشیمینه» ویتنام برگزار شد که تیم ملی تکواندو کشورمان با کسب ۶ مدال طلا، یک نقره و دو برنز عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد. ازبکستان نایب قهرمان شد و مغلوستان نیز بر سکوی سومی ایستاد.

برای تیم کشورمان مهدی پوررهنما، حامد حق‌شناس، سعید صادقیان‌پور، احمد نریمانی، مهدی بهرامی آذر و مهتاب نبوی شش مدال طلا، اصغر عزیزی یک نشان نقره، محمدرضا شعبانی و مهتاب نبوی دو برنز کسب کردند. 

با توجه به اینکه در وزن بهرامی آذر و مهتاب نبوی تعداد شرکت کننده‌ها به حد نصاب نرسید، این دو هوگوپوش در کلاس بالاتر نیز مبارزه کردند اما در کلاس خود نیز مدال طلا کسب کردند.

 هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی است. مسعود لشکری نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.

کد مطلب 4305405

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