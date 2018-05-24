مدیران پیگیری برای جذب اعتبارات بیشتر را در دستور کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مقدسی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان اراک، اظهار داشت: اقدام امریکا در خروج از برجام، نشان داد که این کشور کاملا غیرقابل اعتماد است و اثبات کرد که ملت و دولت ایران همواره منطقی عمل می کند و به دنبال صلح است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه ایران اسلامی همواره منطقه و تدبیر را در سرلوحه کار خود قرار می دهد، واضح است که از حقوق خود دفاع کرده و در این زمینه کوتاهی نمی کند.

وی بیان کرد: امروز ضروری است که با اتکا به منابع و ظرفیت های داخلی کشور بتوانیم مسائل اقتصادی را حل و فصل کنیم و همه مشکلات را نباید به برجام ربط دهیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: سیاست های اقتصاد مقاومتی بر ۲۳ بند استوار است که باید تحقق این مولفه ها با جدیت در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را دنبال می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین ضروری است که موانع تولید و فعالیت ازجمله برخی قوانین مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا شاهد رونق فعالیت های اقتصادی و صنعتی باشیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیران استان بایستی تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات به کار گیرند؛ اما به نظر می رسد برخی از مدیران نسبت به این امر کم توجه هستند، در این زمینه بررسی عملکرد مدیران ضروری است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همچنین در حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی به ویژه اشتغال روستایی مشکلاتی وجود دارد که باید از میان برداشته شود و با جذب اعتبار مناسب شرایط مطلوب برای متقاضیان ایجاد اشتغال فراهم گردد.