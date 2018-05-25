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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۶

یک دستگاه خودرو خاور به درون سد قشلاق سنندج سقوط کرد

یک دستگاه خودرو خاور به درون سد قشلاق سنندج سقوط کرد

سنندج- سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از سقوط یک دستگاه خاور باری به درون سد قشلاق خبر داد و گفت: این خاور دو نفر سرنشین داشت که یک نفر از آن‌ها نجات پیداکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی  سنندج، سهیل فضل وزیری اظهار داشت: عصر روز پنج شنبه یک دستگاه خاور باری در مسیر تونل اول جاده دیواندره به سنندج به دورن سد قشلاق سقوط کرد.

وی عنوان کرد : پس از تماس شاهدان این حادثه با سامانه ۱۲۵ بلافاصله اکیپ غواصی این سازمان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد : راننده این خاور به همراه پدرش  سرنشینان این خودرو بودند که پس از سقوط خاور توسط اهالی محل پدر این راننده نجات پیدا می کند.

فضل وزیری عنوان کرد : غواصان این سازمان در حال  جستجو جهت یافتن راننده این خودور باری هستند و قصد دارند که خودرو را از آب بیرون بکشند.

وی افزود : خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی برسقوط تانکر حامل سوختی به درون سد قشلاق کاملا کذب است و این خودرو خاور کمپرسی و بدون بار هم بوده است.

سرپرست سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری سنندج بیان کرد: امیدواریم تا قبل از تاریک شدن هوا بتواند راننده این خاور را هم از آب بیرون بکشند. 

کد مطلب 4305415

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