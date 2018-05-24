جاده «رودک» به «حاجی آباد» بازگشایی شد

سیاوش شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور لواسانات- فشم، محدوده «رودک» به «حاجی آباد» دقایقی پیش بازگشایی شد.

وی افزود: این محور به دلیل طغیان رودخانه جاجرود و وقع سیل از روز گذشته مسدود شده بود و تلاش عوامل راهداری و نیروهای بخشداری برای بازگشایی مسیر ادامه داشت.

فرماندار شمیرانات اضافه کرد: البته تردد در این محور از پیش از ظهر پنج شنبه برقرار بود، اما از مردم درخواست کرده بودیم، با توجه به ادامه داشتن عملیات پاکساری و حادثه خیز بودن و سست بودن سنگ های ارتفاعات و سقوط مجدد کوه در مسیر تا ۲۴ ساعت آینده از تردد در این محورها خودداری کنند.

بر اساس این گزارشف سیل در مناطقی از شمیرانات سبب سقوط سنگ به داخل رودخانه و انسداد مسیر آن و طغیان رودخانه و نفوذ به برخی قهوه خانه ها و منازل و مغازه ها شده بود و راه نیز در اثر سقوط سنگ مسدود بود.

سیل لواسان ۶ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت.