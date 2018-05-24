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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۳۹

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین:

مدیران قزوین از ظرفیت نمایندگان برای حل مشکلات خود استفاده کنند

مدیران قزوین از ظرفیت نمایندگان برای حل مشکلات خود استفاده کنند

قزوین- رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین گفت: نمایندگان مجلس برای گرفتن اعتبارات ملی و حل مشکلات دستگاههای اجرایی موقعیت خوبی دارند و مدیران می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید همه کمک کنیم تا کارها شتاب گیرد و مجمع نمایندگان استان هم در خدمت شما هستند و هر جا لازم باشد کمک می کنیم.

وی افزود: تاکید رهبری خروج از بن بست هاست و سیاست ما هم این است که اگر قدرت نظامی نداشته باشیم در مناسبات جهانی هم نمی توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و متضرر می شویم لذا باید هم اقتصاد و هم سیستم دفاعی و نظامی خود را تقویت کنیم تا آسیب نبینیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین بیان کرد: باید در داخل همدلی، هم فکری و هم اندیشی را تقویت کنیم و از چالش ها خارج شویم و در میان از دستگاههای اجرایی هم انتظار همکاری داریم.

طاهرخانی گفت: از مدیران اجرایی درخواست می کنیم برای جلوگیری از مشکلات و نارضایتی مردم بر نحوه عملکرد و خدمت رسانی دستگاه خود نظارت بیشتری کنند تا کارها سامان یابد.

وی در خصوص ضرورت همکاری استانداری برای اجرای طرح فاضلاب تاکستان، اسفرورین، ضیاء آباد و خرمدشت نیز تاکید کرد.
 

کد مطلب 4305430

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