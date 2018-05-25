۶۰ موسسه قرآنی در گلستان فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، شامگاه پنجشنبه در سومین همایش بزرگ قرآنیان استان گلستان اظهار کرد: دسترسی آسان مردم به پایگاه‌های قرآنی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا جلسات مختلفی با فعلان قرآنی داشتیم، افزود: با توجه به اینکه سعی داریم به ازای هر ١٠هزار گلستانی یک موسسه قرآنی داشته باشیم، اکنون ٦٠ موسسه در حال فعالیت هستند که این رقم باید به ١٩٠ موسسه برسد.

وجود ۱۰۰۰ فعال قرآنی در گلستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام‌شده برای هر پنج هزار نفر استان نیازمند به یک‌خانه قرآنی است، گفت: طبق این برآورد گلستان به ٣٨٠ خانه قرآنی نیاز دارد.

وی ماه رمضان را اوج فعالیت‌های قرآنی دانست و تصریح کرد: ماه رمضان باید قله فعالیت‌های قرآنی باشد، که اکنون استان گلستان جز استان‌های خوب قرآنی به شمار می‌آید.

ولی نژاد از وجود یک هزار فعال قرآنی اهل تشیع و تسنن در گلستان خبر داد و اظهار کرد: برای اینکه در آینده با مشکلات کمتری مواجه شویم امید است خیرین قرآنی ورود پیدا کنند و شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر این بخش در استان باشیم.