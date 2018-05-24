شهادت یک فلسطینی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، یک شهروند فلسطینی ساکن نوار غزه که در جریان راهپیمایی بزرگ بازگشت توسط نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

در پی راهپیمایی بزرگ بازگشت که از ۳۰ مارس آغاز شده، تاکنون ده ها فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که نقطه اوج آن، دوشنبه گذشته همزمان با انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی بود و ۶۴ فلسطینی از جمله یک نوزاد شیرخواره ۸ ماهه تنها در این روز شهید شدند.

حوادث ناگوار مرزهای غزه باعث شد شورای حقوق بشر سازمان ملل با تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل در مورد حوادث غزه و نقض حقوق فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی موافقت کند.

پیش از این، زید بن رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به شدت از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و گفته بود که نظامیان این رژیم ۶۰ فلسطینی را تنها روز دوشنبه گذشته به قتل رساندند.