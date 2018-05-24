اجرای طرح «کلید به کلید» منازل مسکونی بافت فرسوده در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از مهم ترین برنامه های دولت در سال ۹۷ بحث بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده است، اظهار داشت: یکی از طرح های این حوزه طرح ایجاد مسکن برای افرادی است که در بافت فرسوده زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح «کلید به کلید» مسکن جدید جای مسکن قدیم را در بافت های فرسوده می گیرد، در تشریح این طرح تصریح کرد: افرادی با عنوان «توسعه گر» منازلی را می سازند و بخشی را تحویل دولت می دهند و دولت این منازل را تحویل افراد ساکن در بافت فرسوده می دهد و منزل های آنها را تحویل می گیرد؛ البته زمین مسکن اولیه را هم از ابتدا دولت تامین می کند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در استان دنبال این بحث هستیم، افزود: علاوه بر آن تعدادی مسکن مهر بدون مشتری هم در سطح شهر داریم که از طریق طرح «کلید به کلید» به افراد ساکن در بافت فرسوده واگذار می کنیم.

خادمی خاطرنشان کرد: جزئیات و محدودیت ها و کمک های دولت و دستگاه های اجرایی در قالب این طرح نیز ظرف ۱۰ روز آینده از سوی دستگاه ها به ویژه راه و شهرسازی تهیه می شود و در جلسه بعدی ستاد بازآفرینی شهری ارائه داده می شود.