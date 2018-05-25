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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۴۱

دهها زخمی در نهمین هفته راهپیمایی بازگشت/ یک نفر شهید شد

دهها زخمی در نهمین هفته راهپیمایی بازگشت/ یک نفر شهید شد

شهروندان فلسطینی در نهمین هفته راهپیمایی بازگشت بار دیگر به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند و در نتیجه تعرض نظامیان صهیونیست به آنها ده ها نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، بیش از ۴۰ شهروند فلسطینی در مرزهای شرقی نوار غزه زخمی شدند و یک جوان ۲۴ ساله که هفته گذشته توسط نظامیان صهیونیست زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده در درمانگاهی در بیت المقدس به شهادت رسید.

نظامیان صهیونیست همچون گذشته به روی معترضان فلسطینی آتش گشوده‌ و طبق اعلام منابع خبری تا کنون بیش از ۴۰ نفر زخمی شده اند.

راهپیمایی بزرگ بازگشت نزدیک به ۲ ماه است که در اعتراض به اقدام رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آن به این شهر برگزار می‌ شود و طی آن ده‌ ها فلسطینی شهید و هزاران نفر زخمی شده ‌اند.

کد مطلب 4305457

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