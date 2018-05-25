محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش شدید قیمت جوجه یکروزه در بازار خبر داد و گفت:از حدود یک ماه و نیم قبل روند کاهشی قیمت جوجه آغاز شده و نرخ آن که یک ماه و نیم قبل ١٨٠٠ تومان بوده هم اکنون به ٥٠٠ تومان رسیده است.

وی درباره دلیل این مساله افزود: چون قیمت مرغ کاهش زیادی داشته، مرغداران نیز ترجیح می دهند جوجه ریزی نکنند به همین دلیل نرخ جوجه افت شدیدی کرده است.

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور اضافه کرد: روز گذشته(پنج شنبه) قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار به ٦٢٥٠ تومان رسید و نرخ آن در میدان بهمن بین ٥٨٠٠ تا ٦٠٠٠ تومان بود.

یوسفی دلیل این مساله را تولید زیاد مرغ عنوان کرد و افزود: مرغداران به امید ماه رمضان جوجه ریزی کردند اما در ماه مبارک رمضان امسال نه تنها قیمت افزایش نیافت بلکه با کاهش نیز همراه بود.

وی ادامه داد: قرار شده شرکت پشتیبانی امور دام مقدار بیشتری مرغ مازاد را جمع آوری کند تا بازار متعادل شود.

یوسفی درباره صادرات نیز اضافه کرد: تقریبا صادرات تعطیل شده است.

کاهش قیمت مرغ علیرغم افزایش قیمت نهاده ها

وی گفت: کاهش قیمت مرغ در حالی است که قیمت نهاده های دامی مرتب در حال افزایش است؛ وزارت جهاد کشاورزی مایل است اقدامی در راستای متعادل سازی بازار نهاده ها انجام دهد اما انگار بیش از این نمی تواند!

یوسفی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام مقداری نهاده عرضه می کند اما کافی نیست.

وی با بیان اینکه کمبودی وجود ندارد و مرغی گرسنه نمی ماند، افزود: اما قیمت ها بسیار بالاست، ذرت درب مرغداری حدود ١٣٠٠ تومان و کنجاله سویا حدود ٣٠٠٠ تومان است؛ در یک ماه اخیر حدود ١٥ درصد به قیمت این نهاده ها افزوده شده است.

یوسفی درباره دلایل این مساله توضیح داد: به دلیل تغییرات نرخ ارز، واردات با مشکل مواجه شد و در زمینه نهاده های دامی با کمبود مواجه شدیم ضمن اینکه قیمت های جهانی نیز بالا رفته، بی انصافی فروشندگان داخلی نیز بر این مساله بی تاثیر نبوده است.