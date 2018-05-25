گرد و غبار و وزش باد پدیده غالب جوی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار از دیروز بیشتر مناطق استان ایلام را فرا گرفته است، این گونه که کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند ناپایداری ها تا امروز ادامه دارد.

در برخی از مناطق استان هم به دلیل افزایش سرعت باد احتمال نفوذ گرد و غبار به ویژه در شهرستان های مرزی وجود دارد.

از روز شنبه شرایط استان پایدار خواهد بود و شاهد افزایش تدریجی دما خواهیم بود.

گرد و غبار تا ظهر امروز ادامه دارد

یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هوانشاسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امروز ورود گرد و غبار آسمان استان را در برگرفته و باعث کاهش دید افقی شده است.

وی افزود: منشا این گرد و غبار از کانون های گرد و غباری است که در شمال عربستان و در کشور عراق شکل گرفته و با وزش باد منجر به این پدیده شده که به سطح استان نفوذ کند و باعث کاهش دید افقی و تنزل کیفیت هوا می شود.

شیخ الملوکی اضافه کرد: انتظار داریم که این پدیده گرد و غبار با شدت و ضعف طی روز جمعه در سطح استان باشد و از بعدازظهر روز جمعه به تدریج وضعیت هوا در آسمان استان پایدار تر و سالم تر خواهد شد.