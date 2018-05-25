آینده متعلق به جوانان است/استرالیا تیم جدیدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دراگان کوبیلسکی» درمورد شرایط تیم ملی والیبال ایران برای شروع مسابقات هفته اول لیگ ملت های جهان در فرانسه اظهار داشت: شرایط روحی تیم بسیار خوب است. بسیار خوب تمرین کرده ایم و به نظرم مسابقات خیلی خوبی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اصلاً نمی خواهم در مورد نتایج احتمالی تیم ایران صحبت کنم، اما می دانم پشت سرمان تمرینات بسیار خوبی داشتیم. سطح بازی ایران نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است و این موضوع ما را امیدوار می کند.

مربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: بازیکنان جوانی به تیم اضافه شده اند که بسیار مثبت هستند و قطعاً در آینده بهتر هم خواهند شد. کولاکوویچ خیلی روی این بازیکنان حساب می کند و اعتقاد دارد که آینده برای آنها خواهد بود. جوانان می دانند که باید به تیم ملی کمک کنند و وظایف خود را می دانند.

کوبیلسکی درمورد میزان شناختش از حریفان ایران گفت: با تیم فرانسه سال گذشته بازی کرده ایم و شناخت خوبی از آنها داریم. ژاپن را هم قبلاً دیده ایم و به خوبی آنها را می شناسیم، اما استرالیا تیم جدیدی است و هنوز با آنها مسابقه نداده ایم و میزان شناخت ما از این تیم نسبت به دو تیم دیگر کمتر است.

وی در پایان عنوان کرد: به مردم ایران می گویم که اصلاً نگران نباشند، چون ما کار خوب انجام داده ایم و بدون شک باید نتایج خیلی خوبی هم بگیریم. تنها پیام من به مردم ایران این است که نگران نباشند.