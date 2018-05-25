به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری درباره انتخاب امید نمازی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن، گفت: ما مذاکراتمان را با امیر قلعه نویی برای ادامه همکاری ادامه دادیم ولی او اعلام کرد باتوجه به خواسته قریب به اتفاق هواداران سپاهان و اتفاقاتی که در اصفهان افتاده بود، سپاهان را انتخاب می کند.

وی تاکید کرد: ما هم بعد از بررسی همه جانبه و رعایت ۱۰ پارامتر امید نمازی سرمربی جدید خود را انتخاب کردیم. این ۱۰ پارامتر شامل مواردی از جمله آشنایی کامل با زبان انگلیسی، اصفهانی بودن او، کار کردن کنار کی‌روش، شناخت از بازیکنان داخلی، تسلط کامل به رویدادهای بین المللی، مسائل اقتصادی، نظرات کارشناسان و اعضای هیات مدیره بوده است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن یادآور شد: سال قبل هم نمازی یکی از گزینه های سرمربیگری تیم ذوب آهن بود. همان موقع بنده در کمپ تیم ملی جلسه ای را با کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی برگزار کردم و نظراتش را در این مورد گرفتم.

آذری با بیان اینکه قرارداد نمازی فعلا یکساله است، گفت: امیدوارم با توجه به تسلط کامل ایشان بخصوص روی کار کردن با بازیکنان جوان و توسعه فوتبال پایه و همکاری با بازیکنان سابق ما در تیم ملی سال خوبی در پیش داشته باشیم.