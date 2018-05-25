انفجار در رستورانی در کانادا ۱۵ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انفجار بمب دستساز در رستورانی هندی واقع در شهر «میسیسوگا» ایالت «آنتاریو» کانادا دستکم ۱۵ مجروح بر جای گذاشت که حال ۳ تن از آنها وخیم گزارش میشود.
این حمله که علت آن هنوز مشخص نیست از سوی ۲ مظنون مرد انجام شد که موفق به گریز از صحنه جنایت شدهاند.
پلیس کانادا با انتشار تصاویری از مظنونین نقابپوش در صفحه توییتر خود، خواستار کمک مردمی در راستای شناسایی آنها شده است.
شهر میسیسوگا در ۳۲ کیلومتری تورنتو واقع شده است. گفتنی است تورنتو ماه میلادی گذشته شاهد حمله سرنشین یک خودرو به رهگذران بود- حادثهای که ۱۰ کشته و ۱۵ مجروح بر جای گذاشت.
