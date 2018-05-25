  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

انفجار در رستورانی در کانادا ۱۵ مجروح بر جای گذاشت

انفجار در رستورانی در کانادا ۱۵ مجروح بر جای گذاشت

انفجار بمب دست‏‎ساز در رستوران هندی شهر «میسی‎سوگا» کانادا، دست‎کم ۱۵ مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، انفجار بمب دست‌ساز در رستورانی هندی واقع در شهر «میسی‌سوگا» ایالت «آنتاریو» کانادا دست‌کم ۱۵ مجروح بر جای گذاشت که حال ۳ تن از آنها وخیم گزارش می‌شود.

این حمله که علت آن هنوز مشخص نیست از سوی ۲ مظنون مرد انجام شد که موفق به گریز از صحنه جنایت شده‌اند.

پلیس کانادا با انتشار تصاویری از مظنونین نقاب‌پوش در صفحه توییتر خود، خواستار کمک مردمی در راستای شناسایی آنها شده است.

شهر میسی‌سوگا در ۳۲ کیلومتری تورنتو واقع شده است. گفتنی است تورنتو ماه میلادی گذشته شاهد حمله سرنشین یک خودرو به رهگذران بود- حادثه‌ای که ۱۰ کشته و ۱۵ مجروح بر جای گذاشت. 

کد مطلب 4305511
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه