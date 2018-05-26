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۵ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۰۴

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان خبر داد:

سهم ۱۰ درصدی کمیته امداد از ایجاد فرصت‌های شغلی در استان سمنان

سهم ۱۰ درصدی کمیته امداد از ایجاد فرصت‌های شغلی در استان سمنان

سمنان - مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه سهم این نهاد از ایجاد فرصت‌های شغلی در استان ۱۰ درصد است، گفت: ۷۲۹ خانوار مددجوی استان با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خودکفا شدند.

سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سال گذشته ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی ایجادشده است، ابراز داشت: سهم کمیته امداد از ایجاد فرصت‌های شغلی ۱۰ درصد است که طی آن ۷۲۹خانوار مددجوی استان با ایجاد فرصت‌های شغلی خودکفا و از چرخه حمایت خارج شدند.

وی بابیان اینکه بالغ‌بر ۲۳ هزار نفر از جمعیت استان سمنان معادل سه درصد تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان قرار دارند، افزود: ۶۶ مددجوی استان طی سال گذشته به دلیل ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده از خدمت سربازی معاف شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه با هزینه کرد ۲۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان، یک هزار و ۲۵۶ مددجو صاحب شغل شدند، ابراز داشت: مشاغل ایجادشده شش میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان از محل منابع کمیته امداد و ۱۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان از منابع بانکی تأمین‌شده است.

رضوی در ادامه تصریح کرد: ۶۸۳ طرح خدمات، ۴۱۹ طرح دام‌پروری، ۷۶ طرح کشاورزی، ۵۷ طرح صنایع‌دستی، ۱۸ طرح صنعتی و معدنی و سه طرح شیلات عمده‌ترین مشاغل را به خود اختصاص می‌دهند که درآمد حاصل از فروش محصولات مددجویان به ۲۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان رسید.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۷۵۰ نظارت بر طرح‌های اشتغال مددجویان و کارآفرینان این عرصه اجرایی شده است، افزود: سه هزار و ۲۰۰ طرح تحت نظارت کارشناسان اشتغال کمیته امداد استان سمنان است.

کد مطلب 4305521

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