سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سال گذشته ۱۰ هزار فرصت شغلی در استان سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی ایجادشده است، ابراز داشت: سهم کمیته امداد از ایجاد فرصت‌های شغلی ۱۰ درصد است که طی آن ۷۲۹خانوار مددجوی استان با ایجاد فرصت‌های شغلی خودکفا و از چرخه حمایت خارج شدند.

وی بابیان اینکه بالغ‌بر ۲۳ هزار نفر از جمعیت استان سمنان معادل سه درصد تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان قرار دارند، افزود: ۶۶ مددجوی استان طی سال گذشته به دلیل ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده از خدمت سربازی معاف شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه با هزینه کرد ۲۲ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان، یک هزار و ۲۵۶ مددجو صاحب شغل شدند، ابراز داشت: مشاغل ایجادشده شش میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان از محل منابع کمیته امداد و ۱۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان از منابع بانکی تأمین‌شده است.

رضوی در ادامه تصریح کرد: ۶۸۳ طرح خدمات، ۴۱۹ طرح دام‌پروری، ۷۶ طرح کشاورزی، ۵۷ طرح صنایع‌دستی، ۱۸ طرح صنعتی و معدنی و سه طرح شیلات عمده‌ترین مشاغل را به خود اختصاص می‌دهند که درآمد حاصل از فروش محصولات مددجویان به ۲۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان رسید.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۷۵۰ نظارت بر طرح‌های اشتغال مددجویان و کارآفرینان این عرصه اجرایی شده است، افزود: سه هزار و ۲۰۰ طرح تحت نظارت کارشناسان اشتغال کمیته امداد استان سمنان است.