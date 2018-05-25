پل پارک شهید بهشتی به حرم شهدای گمنام در نکا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پل ارتباطی پارک شهید بهشتی به حرم شهدای گمنام بر روی رودخانه نکا با حضور نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.



سید مهدی احمدی شهردار نکا پنجشنبه شب در حاشیه افتتاحیه پل ارتباطی حرم شهدای گمنام به پارک شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای رفاه حال شهروندان و درخواست‌های مکرر تولیت حرم شهدای گمنام برای تسریع دررفت و آمد شهروندان در مرکز شهر پل عابر پیاده بر روی رودخانه نکا جنب حرم شهدای گمنام نصب شد.



وی افزود: پروژه اجرای پل فلزی شهدای گمنام و محوطه بااعتبار بالغ‌بر ۳ میلیارد ریال بر روی رودخانه نکا افتتاح و به بهره‌برداری رسید.



شهردار نکا با اشاره به افتتاح پل دیگر در سمت جنوبی رودخانه نکا تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا با احداث پلی دیگر در سمت جنوبی شهر بر روی رودخانه نکا ضمن کاهش حجم ترافیک، گامی هم برای پدافند غیرعامل و توسعه شهری برداریم.



احمدی در ادامه خواستار توجه مردم به مجموعه شهرداری شد و همچنین بیان کرد: شهرداری در انجام وظایف و امورات شهری موفق خواهد بود که شهروندان آن منطقه در ساخت و آبادانی شهر با وی همگام باشند.



وی همچنین با اشاره به افتتاح پل آزادگان نکا متذکر شد: باوجود گره ترافیکی در سطح شهر برای رفاه و آسایش حال شهروندان نکایی به دنبال این هستیم در آینده‌ای نزدیک پل سی متری که مزین به آزادگان شهرستان شده جهت پایداری در نام و یاد آزادگان سرافزار ۲۶ مردادماه سال جاری هم‌زمان با ورود آزادگان به میهن اسلامی در نکا افتتاح شود.



این مسئول ضمن تأکید به پروژه‌های شاخص شهرداری نکا در سال جاری خاطرنشان کرد: در راستای رفاه شهروندی پروژه‌های بزرگ پل سی متری، مجتمع تفریحی و توریستی قرمرض و ساماندهی ورودی شهر( دروازه قرآن، شهربازی، کمپ مسافران و احداث فضای سبز) تا پایان سال ۹۷ به اتمام و بهره‌برداری می‌رسد.