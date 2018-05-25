مرحوم علیزاده براساس منطق و مستقل عمل می کرد

حسینعلی احمدی در حاشیه مراسم یادبود مرحوم علیزاده عضو فقید شورای نگهبان درگفتگو با خبرنگار مهر، شخصیت مرحوم علیزاده را فرا خانواده‌ای، فرا منطقه‌ای، فراستانی و به‌تمام‌معنا ملی و کشوری برشمرد و افزود: این مرد چنان از عظمت روح، فکر بلند و نگاه کلان برخوردار بود که در قالب یک خانواده، منطقه کوچک و استان نمی‌گنجد.

مدیرکل دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه ایشان نه دین‌کار بلکه به معنای واقعی کلمه دین‌دار بوده‌اند، افزود: ایشان در خلوت و جلوت مقید به قواعد دین بوده‌اند و همین امر موجب شد که ایشان در تمام دوران خدمت خویش هرگز محدود به تعلقات صنفی، گروهی و جناحی نشود.

وی ادامه داد: ایشان به‌عنوان برجسته‌ترین حقوق‌دان شورای نگهبان، صرف‌نظر از نگاه جناحی و منطقه‌ای تنها بر اساس منطق و در حدود وظایفش نسبت به آنچه احراز کرده بود اعلام نظر می‌کرد و مستقل بود.

احمدی خاطرنشان کرد: ایشان به‌واسطه همین استقلال و دوری از برخی وابستگی‌های رایج سطح جامعه ما، آسیب‌ها و فشارهای زیادی را متحمل شدند اما لب نگشودند چراکه در همه شرایط خدا را مدنظر قرار داده و بدون توجه به تعصبات اعلام نظر می‌کردند.

وی حضور پرشور همه گروه‌ها را در مراسم تشییع و ترحیم ایشان، نه به خاطر عناوین بلکه به دلیل شناخت افراد از ایشان بیان کردند و افزود: خداوند به دلیل تقوای ایشان، محبتش را در قلوب بندگان خود قرار داده بود.

مرحوم علیزاده عضو فقید حقوقدان شورای نگهبان هفته قبل پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع کرد و پیکرش در زیرآب دفن شده است.