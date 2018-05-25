کنگره «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی» استمرار داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران نخستین کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به اینکه مسئولان برگزاری این کنگره، مدیران شهر و استان قم، پژوهشگران، فضلا و اساتید حوزه در کنار یکدیگر یک کار بزرگ و بی‌سابقه‌ای را رقم زدند، اظهار کردند: این کنگره در تاریخ شیعه سابقه نداشته و به لطف خداوند متعال آثار آن ماندگار می‌شود.

وی اضافه کرد: ما در کنگره بذری پاشیده و نهالی را غرس کرده، اما اکنون به بعد باید به دنبال آبیاری این بذر باشیم تا آن را به درخت تنومندی تبدیل کنیم که دنیای اسلام و جهان تشیع از میوه‌های آن استفاده کند.

این استاد سطوح عالی حوزه بر لزوم تهیه گزارش جامعی از دستاوردهای کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی تأکید کرد و گفت: باید دستاوردهای علمی قبل، حین و بعد از برگزاری کنگره همراه با تصویر و مطالب مهم سخنرانان به صورت فشرده جمع‌آوری شود و در اختیار همگان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کتاب‌های نوشته شده نیازمند بازبینی و ویرایش است، مطرح کرد: این کار مهمی است که می‌تواند موجب ماندگاری آثار شود، اما باید این دقت را داشته باشیم که این کار خالی از نقص باشد.

آیت‌الله مکارم شیرازی یادآور شد: 56 جلد کتاب به دست آمده از کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی باید در 6 جلد جمع‌آوری شود تا عصاره مطالب کنگره به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه و چندین زبان دیگر ترجمه و در اختیار مردم کشورهای مختلف قرار گیرد.