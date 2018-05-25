آمریکا قراردادهای تسلیحاتی با بحرین را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، سازمان بینالمللی دیدبان حقوق بشر، روز گذشته در بیانیهای، از دولت آمریکا خواست دو معامله تسلیحات امضا شده با دولت بحرین را که به ارزش یک میلیارد دلار است، به دلیل پرونده بد این رژیم در زمینه حقوق بشر لغو کند.
این سازمان یادآور شد: «در سال گذشته بحرین سرکوب فعالان، وکلا و روزنامهنگاران را تشدید کرد. این رژیم همچنان به صورت خودسرانه از برخی شهروندان سلب تابعیت کرد و غیرنظامیان را در دادگاههای نظامی، ظالمانه محاکمه کرد و آزار، تشدید فشار، زندان و محاکمه فعالان حقوق بشر و خانوادههای آنها را عمیقتر کرد».
از سوی دیگر، «ساره مورگان» مدیر دفتر سازمان بینالمللی دیدبان حقوق بشر در واشنگتن تصریح کرد که دو قرارداد مذکور نشان میدهد دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا قصد دارد وضعیت حقوق بشر در بحرین را نادیده بگیرد.
گروههای حقوق بشر مقامهای رژیم آلخلیفه را به «سرکوب مخالفان» متهم میکند. با این حال، منامه مدعی است که این مخالفان با عناصر مسلح و خرابکار به زعم این رژیم در ارتباط هستند.
طبق این گزارش، به رغم پرونده سیاه رژیم آلخلیفه در زمینه حقوق بشر، وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش اعلام کرد، واشنگتن با فروش ۳۰۰۰ بمب به ارزش حدودی ۴۵ میلیون دلار به بحرین جهت تقویت عملیات جنگندههای F۱۶ ناوگان هوایی این کشور موافقت کرد.
