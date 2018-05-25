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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا:

تمام محورهای مواصلاتی کشور آرام است/ اعلام محدودیت ها در محورها

تمام محورهای مواصلاتی کشور آرام است/ اعلام محدودیت ها در محورها

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به محورهای دارای محدودیت گفت: تمام محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا خبر داد: کلیه محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

وی همچنین محورهای دارای محدودیت را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره – تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲-محور کرج-چالوس:

الف- تردد انواع تریلر,کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.

ب-تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰  الی ۲۴:۰۰  روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه است.

۳-محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ های ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ , ۱۳۹۷/۰۳/۰۴  از محور هراز ممنوع است.

کد مطلب 4305552

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