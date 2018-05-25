مراتب ایمان انسان به اندازه مخالفت با هوای نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه اخلاق که همزمان با ماه مبارک رمضان در دفتر مقام معظم رهبری برگزار میشود، اظهار داشت: کسانی که با هوای نفس خود مخالفت میکنند به مراتب مخالفت خود دارای مقام خواهند بود.
وی افزود: برخی مطلقاً اجازه نمیدهند کاری که در مخالفت با خداست انجام دهند اما برخی واجبات مهم را هم ترک میکنند که طبعاً ارزشهای مختلفی هم خواهد داشت.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: نفس انسان دشمنترین دشمن انسان است و باید کاری کنیم که این دشمن به فکر فریب ما هم نیفتد و بداند که با او مخالفت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه برخی امور حرمت ندارد و موجب عذاب نمیشود، اضافه کرد: گاهی شرایطی ایجاد میشود که همین عمل اهمیت فوقالعادهای مییابد که حکم ثانوی پیدا میکند.
آیت الله مصباح یزدی عنوان کرد: بعد از انقلاب چیزی که خیلی مورد حاجت بوده است جایی است که حکم حاکم و امر ولی فقیه لازم بوده است؛ این امر مباح به واسطه حکم ولی امر وجوب مییابد که نمونه آن وجوب کفایی است.
وی افزود: گاهی هم امری که مطلوبیت بالذات ندارد و مساوی الطرفین است در حالتی وجوب یابد و همین امر مباح در مسئلهای نیز حرام شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: یک حدیث قدسی است که هم از پیامبر(ص) و هم از امیرمؤمنان، همچنین از امام باقر(ع) نقل شده است که روایت معتبری است؛ در این روایت دو طائفه با هم مقایسه شده و فرمودهاند بندگان من گاهی خواست مرا بر نفس خود ترجیح میدهند من هم چند کار برای او انجام میدهم.
وی ادامه داد: اولین کاری که خدا میکند این است که فرشتگان را مأمور حفاظت و نگهبانی او میکند؛ انسان اگر بخواهد محافظی برای خود داشته باشد چقدر باید هزینه کند حالا اگر تیم محافظ قوی بخواهد آن هم رایگان بحث دیگری است که خدا به او لطف میکند.
آیت الله مصباح یزدی افزود: آسمانها و زمین را کفیل رزق او قرار میدهد و هر جا باشد رزق او به آسانی به او خواهد رسید و در هر معاملهای که میکند من پشتیبان نفع او هستم.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: سومین کاری هم که خدا میکند این است که دنیایی که این همه مردم دنبال آن هستند به آرامی به دامان او میآید.
