مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان دلایل انتخاب امیر قلعه نویی و زمان مذاکره با این مربی برای نیمکت سپاهان پرداخت و نسبت به مبلغ قرارداد این سرمربی واکنش نشان داد. مدیرعامل سپاهان همچنین تایید کرد که کی روش استنلی مهاجم تیم ذوب آهن در لیست خرید قلعه نویی قرار دارد. مشروح گفتگوی تابش در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر - آقای تابش! برنامه های آماده سازی سپاهان بعد از انتخاب امیر قلعه نویی به چه شکلی خواهد بود؟

- مسعود تابش: قلعه نویی برنامه هایش را ارائه کرده و بر این اساس تمریناتمان از ۲۵ خردادماه شروع می شود. پیش بینی یک اردوی داخلی و یک اردوی خارجی را هم داشته ایم. درباره لیست بازیکنان مدنظر سرمربی هم باید بگویم که قلعه نویی ۸۰ درصد لیستش را اعلام کرده ولی درست نیست که از بازیکنی اسم ببریم چون به آشفته بازار دامن خواهیم زد.

* شفاف بگویید امیر قلعه نویی چه زمانی مدنظر سپاهان قرار داشت؟

- قلعه نویی پرافتخارترین مربی ایرانی است. ما سابقه دو سال همکاری با او را داشتیم و با خصوصیاتش آشنا بودیم. توانایی های او هم بر هیچکس پوشیده نیست. هم قلعه نویی برای کار در سپاهان علاقه مند بود و هم ما. اگر مصاحبه های قلعه نویی را از همان زمانی که از سپاهان رفته بود مرور کنید متوجه می شوید او از همان زمان به نیکی از سپاهان یاد می کرد. واقعیت این است که اگر همکاری با قلعه نویی در همان مقطع زمانی ادامه پیدا می کرد، می توانستیم حتی قهرمان آسیا شویم.

* آیا درست است که قلعه نویی سال گذشته هم گزینه سپاهان بود؟

- کاری به سیستم ندارم ولی شخص من، سال گذشته هم قلعه نویی را مدنظر داشتم ولی کرانچار با ما قرارداد داشت و به خاطر همین نتوانستیم قلعه نویی را به خدمت بگیریم. با این حال او همیشه مدنظرمان بود. مطمئن هستیم حالا با هدایت و درایت قلعه نویی به موفقیت های مدنظر دست می یابیم.

* هدفگذاری سپاهان با قلعه نویی چیست؟

- برنامه و استراتژی ما کسب سهمیه آسیایی است و برای سه، چهار سال بعد هم قهرمانی در آسیا هدفگذاری کرده ایم. سپاهان یک تیم ریشه دار و پرهوادار است. فصل گذشته هم باوجود نتایج ناجور و بد، در بازی های معمولی ۱۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه می آمد. ان شاءالله طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان هم امسال آماده می شود و امیدواریم که یک سال خوب را رقم بزنیم.

* اولین باری که برای این فصل با امیر قلعه نویی تماس گرفتید یا برایش پیغام فرستادید چه زمانی بود؟

- من همیشه در این مدت با قلعه نویی در ارتباط بودم. او مربی قابل احترامی است و در این مدت با هم کما بیش در ارتباط بودیم و اظهار تمایل کرده بودیم ولی قلعه نویی تاکید داشت تا بعد از بازی برگشت با استقلال هیچ گفتگوی رسمی نداشته باشد. او می گفت از نظر اخلاقی و شرعی جایز نیست.

* گفته می شود مسئولان باشگاه ذوب آهن هم از این موضوع ناراحتند.

- برای ذوب آهن، این باشگاه بزرگ و پرافتخار هم آرزوی موفقیت می کنم. به هر حال این مسائل طبیعی است و در همه جای دنیا هم هست. اصلا ممکن بود خود ذوب آهن با قلعه نویی به توافق برسد. تا سه شنبه گذشته که چیزی مشخص نبود. ما به ذوب آهن به عنوان یک رقیب قابل احترام نگاه می کنیم و امیدوارم آنها هم موفق باشند.

* درباره مبلغ قرارداد امیر قلعه نویی با سپاهان هم جنجال زیادی به پا شده است. صادقانه بگویید مبلغ قرارداد باشگاه با این مربی چقدر است؟

- ما با رقم معقول و مناسبی قرارداد بسته ایم. ان شاءالله این قراردادها به سازمان لیگ هم ارائه می شود. و شفاف سازی لازم صورت می گیرد.

* درست است که مبلغ قرارداد قلعه نویی بالای ۲ میلیارد است؟

- بله، هست ولی خیلی بالاتر از ۲ میلیارد نیست!

* به ۳ میلیارد تومان می رسد؟

- شاید. البته در صورتی که تمام آپشن هایش عملی شود! آپشن هایی مثل قهرمانی در لیگ، قهرمانی جام حذفی، کسب سهمیه آسیایی و مسائلی از این دست.

* با این حساب دوباره بحث ریخت و پاش باشگاه سپاهان مطرح می شود.

- نمی دانم چرا همیشه بحث پیرامون سپاهان است. ریخت و پاش ما صحت ندارد. یکی دو هفته قبل کپی قراردادها را به صورت شفاف به شورای عالی ورزش باشگاه های صنعتی ارائه کردم. ما یک باشگاه چند تیمی هستیم. در ۷۰ رده و بخش تیمداری می کنیم با بیش از ۲ هزار مربی و ورزشکار. حتی در رده پیشکسوتان هم دو تیم داریم. بنابراین بودجه باشگاه فقط به تیم فوتبال اختصاص ندارد و شامل تمام رشته ها می شود. ما به صورت معقول هزینه می کنیم.

* خبر مذاکره باشگاه سپاهان با محسن مسلمان از مدتها پیش منتشر شده بود. آیا این بازیکن در لیست خرید قلعه نویی حضور دارد؟

- می توانم بگویم نظر قلعه نویی روی این بازیکن مثبت است ولی بستگی دارد که آیا بتوانیم با این بازیکن به توافق برسیم یا خیر.

* کی روش استنلی مهاجم ذوب آهن چطور؟ آیا این بازیکن هم در لیست خرید است؟

- بله، این بازیکن هم در لیست خرید است ولی به شرطی که بتوانیم با او به توافق مالی برسیم چون ارقام نجومی در دستور کارمان نیست.

* دستیاران امیر قلعه نویی همان دستیاران سال گذشته هستند؟

- بله قلعه نویی همان دستیاران سال گذشته خود را معرفی کرد؛ یعنی تکسیرا، تاوارز، الهویی، جلال امیدیان و بیاض پورممی. ما هم موافقت کردیم. قرارداد این مربیان هم معقول بود.

* بحث حضور نویدکیا به عنوان مربی در سپاهان به کجا رسید؟ آیا با محرم مذاکره ای شده است؟

- من در رسانه ها خواندم که قلعه نویی برای همکاری با نویدکیا علاقه مند است. باید بگویم باشگاه هم مشکلی ندارد. این دیگر به خود محرم نویدکیا بستگی دارد. مانعی برای همکاری با نویدکیا وجود ندارد. نویدکیا کاپیتان و بازیکن بزرگی بوده است و می تواند به سپاهان کمک کند.

* قلعه نویی چند روز پیش در مصاحبه ای عنوان کرد «محرم صحبتهایی با باشگاه داشته که باید با خودش صحبت کنم و صحت و سقمش را بدانم». آیا بین باشگاه و محرم ناراحتی ایجاد شده است؟

- من خودم با محرم صحبت داشتم و هیچ ناراحتی نبود. نویدکیا یک نقطه نظرات فنی داشت و اگر قرار به همکاری باشد، خودش با قلعه نویی صحبت می کند. مورد خاصی نبود.