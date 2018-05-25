به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مسعودی پیش از ظهر جمعه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح بیت النور با توجه به سیاست ها و برنامه های اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران در منزل خانواده های معظم شهدا به عنوان کانون پایداری و عترت با ختم یک جزء از قرآن کریم و برگزاری نماز جماعت برگزار می شود.

وی گفت: معرفی منازل خانواده های معزز شهدا به عنوان کانون نشر قرآن و معارف اسلامی، استفاده از فرصت معنوی ماه مبارک رمضان و زمینه سازی جهت استعدادیابی فعالان قرآنی در این ماه از دیگر اهداف این طرح است.

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه یک تهران در ادامه گفت: این مراسم در منازل خانواده‌های معظم شهدای نواحی ۱۰ گانه شمال تهران با حضور مدیریت شهری منطقه یک تهران، شورایاران، معتمدین و متدینین محلات با زمانبندی مشخص در حال برگزاری است.