مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که علیرغم ممنوع شدن برگزاری آزمون برای پایه هفتم هنوز برخی مدارس غیر دولتی اقدام به برگزاری این آزمون وتبلیغ آن کرده و می کنند، گفت: تقریبا تمامی مدارس غیر دولتی از برگزار نشدن آزمون ها استقبال کردند. برخی مدارس پیش از مصوب شدن این مورد اعلام برگزاری آزمون کرده بودند که بعدا انصراف دادند. الان هم ناظرین ما پیگیری روی این امر دارند و در صورت نیاز تذکر می دهند اما در حال حاضر ما مورد مشخصی نداریم که مدرسه ای باشد بگوییم آزمون برگزار کرده است.

وی اضافه کرد: ما پیش از این هم شرایط پذیرش را به مدارس غیر دولتی اعلام کردیم. یکی از شرایط مصاحبه با والدین و دیگری دیدن پرونده تحصیلی دانش آموز است. چند اولویت هم مشخص کردیم مثل اینکه اگر دانش آموز سال گذشته را در همان منطقه تحصیل کرده در اولویت است.

زینی‌وند ‏ درباره پایان مهلت زمان برای پیش‌دبستانی‌هایی که از ارگان دیگری غیر از آموزش و پرورش مجوز گرفته اند و باید در سامانه معرفی شده آموزش و پرورش ثبت نام می کرد، بیان کرد: قطعا هر پیش دبستانی که مجوز خود را به جز آموزش و پرورش از جای دیگر گرفته باشد خلاف قانون عمل کرده است. ما ارگان های زیادی داریم که از بهزیستی مجوز گرفته اند. چندی پیش جلسه ای با نمایندگان مهدهای کودک که از بهزیستی مجوز داشتند برگزار کردیم و شرایطی را اعلام کردیم. همه نظرها را نیز بررسی کردیم.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی اضافه کرد: آنها تقاضا کردند مهلت ثبت نام در سامانه را که تا آخر اردیبهشت بود یک ماه تمدید کنیم که ما هم تمدید کردیم و آنها تا آخر خرداد زمان دارند. اما چند مصوبه نیز در این باره داشتیم.

وی درباره مصوبه ها گفت: یکی از مشکلاتی که صاحبان مهد مطرح کردند این بود که آنها طبق قانون بهزیستی فضا و تجهیزات را مهیا کردند و در صورت تطبیق با قوانین ما باید مراکز خود را تعطیل کنند که تصویب شد موسسین مهدهای پیش دبستانی که از بهزیستی و سایر دستگاه ها مجوز دارند می توانند بر اساس آیین نامه همان دستگاه از نظر تجهیزات به کار خود ادامه دهند.

زینی وند همچنین اظهار کرد: همچنین تصویب کردیم موسسانی که مهد دارند می توانند هم مهد و هم پیش دبستانی را در یک فضا داشته باشند. همچنین مراکزی که از آموزش و پرورش مجوز پیش دبستانی دارند می توانند به بهزیستی مراجعه کنند و از آنها مجوز مهد بگیرند. یک مصوبه هم پیش از این داشتیم که موسسین پیش دبستانی و سایر نهادها اگر اطلاعات خود را وارد سامانه کنند و کد رهگیری بگیرند با آن کد رهگیری مجوز فعالیت یکساله دارند تا آنکه مجوز دائم بگیرند. اما اگر با همه این تسهیلاتی که فراهم شده موسسین پیش دبستانی که از سایر نهادها مجوز دارند در سامانه ورود اطلاعات نکنند سال دیگر از فعالیت آنها جلوگیری می شود.