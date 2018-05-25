به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته بهاره آروین عضور شورای شهر تهران، بخش ابتدائی این جلسه، با حضور قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران و فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) ، به موضوع تحقق پرداخت الکترونیکی در سازمان تاکسیرانی اختصاص خواهد داشت. در این خصوص، چارچوب‌های پیشنهادی سازمان فاوا و سازمان تاکسیرانی با هدف رفع انحصار و ایجاد شرایط عادلانه و رقابتی برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این نیز در جلسات نوزدهم و بیست و یکم کمیته شفافیت، موضوع شفافیت قراردادها و پرداخت الکترونیکی در سازمان تاکسیرانی در دستور کار قرار گرفته بود.



وی اضافه کرد: با توجه به نقش مهم شفافیت اطلاعات حوزه منابع انسانی در بحث مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، بخش دوم جلسه با حضور آقای شیخ، معاون توسعه منابع انسانی شهرداری، به موضوع انتشار عمومی اطلاعات مدیران ارشد شهرداری تهران (اسامی، سوابق و مناصب) اختصاص یافته است.