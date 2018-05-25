خبرگزاری مهر، گروه جامعه: سالهاست از پیاده راه شدن خیابان ۱۷ شهریور می گذرد و کسبه و اهالی محل از همان روزها پیگیر اصلاح این پروژه به حالت گذشته هستند تا به امروز و شورای سوم زمانی که مدیریت شهری اعلام کرد این مسیر برای راه اندازی پیاده راه آئینی مناسب سازی خواهد شد، مهدی چمران رئیس شورای شهر وقت گفت مراسم های مذهبی این محله در سرچشمه است و نمی توان مردم را مجبور کرد در یک خیابان، سینه زنی کنند. مخالفت ها با این پیاده رو در شورای چهارم بیشتر شد. چمران در این دوره از شورا، هشدار داد حضور پیاده راه ۱۷ شهریور، پاتوق معتادان شده است. چمران سایر اعضای شورای شهر چهارم نیز پیگیر حل مشکلات ساکنان و کسبه منطقه بودند.

اقبال شاکری، ابوالفضل قناعتی بارها موضوع بازگشایی کامل این خیابان را پیگیری کردند و احمد مسجد جامعی نیز با اشاره به نارضایتی ۹۸ درصدی کسبه خیابان ۱۷ شهریور گفت باید اشتباهات را جبران و از مردم عذرخواهی کنیم.

مشکلات خیابان ۱۷ شهریور از شورای سوم و چهارم به شورای پنجم رسید.

حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در اولین اظهار نظر اعلام کرد: این پروژه دارای پشتوانه مطالعاتی نبوده، بنابراین باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

افشین حبیب زاده و محمد علیخانی دو عضو دیگر شورای شهر بودند که نسبت به مشکلات پیاده راه خیابان ۱۷ شهریور و شورای پنجم تذکر داده و خواستار اصلاح و بازگشایی کامل مسیر شدند.

علیخانی پس از بازدید از این پیاده راه در صحن شورا گفت: این پروژه بدون کارشناسی ساخته شده و رونق اقتصادی را از محله برده است و هیچ کدام از وعده های اعلام شده محقق نشده و ۱۰ هزار صنف و خانواده از ایجاد این پیاده راه، آسیب دیده اند.

علیخانی آن زمان اعلام کرد: این محله انقلابی به مکانی برای فروش مواد مخدر و ایجاد فساد و فحشا تبدیل شده است و از شهرداری خواست مسیر به طور کامل بازگشایی شود اما با گذشت ماه ها از این انتقادات، هنوز مدیریت جدید شهر، فکری به حال کسبه و اهالی خیابان ۱۷ شهریور نکرده است. ساکنان و کسبه این خیابان هنوز هر هفته به شورای شهر می آیند تا شاید اتفاق تازه ای در این محدوده بیفتد. به اعتقاد آنها شهرداری، نگران هزار میلیارد تومانی است که در این منطقه بیهوده هزینه کرده است.

یکی از کسبه خیابان ۱۷ شهریور به مهر می گوید: تاکنون افشین حبیب زاده، محمد علیخانی، الهام فخاری از این محل بازدید کردند و هر کدام وعده هایی دادند اما هیچ کدام تاکنون اجرایی نشده است.

این کسبه مدعی است شهرداری خیابان ۱۷ شهریور را به دست فروشان کرایه می دهد و در میدان امام حسین نیز غرفه هایی برای دستفروشان ایجاد شده که همان اندک مشتری را کسبه قدیم از دست داده است.

او ادامه داد: ۶ سال است آقایان وعده می دهند اما بازگشایی انجام نشده؛ سنگ فرش ها تخریب شده و از ساعت ۶ بعدازظهر به بعد این خیابان تبدیل به محل فروش مواد مخدر می شود و هوا که تاریک شد خانواده ها جرئت تردد در خیابان را ندارند.

یکی دیگر از کسبه خیابان ۱۷ شهریور می گوید: در میدان امام حسین، غرفه ایجاد کرده اند و می گویند برای سه هزار نفر افطاری می دهند اما ۲۰۰ نفر نیز به این مراسم نمی آیند. اینجا به بورس قهوه خانه ها تبدیل شده و امنیت نیز از محله رفته است. ما کسبه محل سالهاست میان شهرداری و شورا و پلیس راهور در رفت و آمدیم و هنوز ما را برای پیگیری مشکلات این خیابان به این سو و آن سو می فرستند در حالی که زندگی های ما در حال نابودی است و هنوز جز وعده چیزی نشنیده ایم.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص اینکه چرا تذکری که در صحن داده شده، پیگیری نمی کند، گفت: ما بازدیدی از این خیابان داشتیم و تذکر جدی به نجفی شهردار وقت دادیم که جوابی به ما ارسال نشد. منتظریم شهردار جدید به این موضوع ورود پیدا کند و در خواست بازدید از محل را ارائه کنیم تا به سرعت به این موضوع رسیدگی شود.