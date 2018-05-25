فروش بلیت جام جهانی به مسافران تا ٣ برابر نرخ/آژانسها بلیت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، تنها ٢٠ روز مانده به رقابت بین ایران با کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش در مسابقات فوتبال جام جهانی ٢٠١٨.

این روزها همه علاقمندان به فوتبال درصدد هستند که به تماشای این مسابقات در کشور روسیه بنشینند از همین رو برخی از آنها از سال گذشته اقدام به خرید تورهای گردشگری ویژه جام جهانی کرده اند اما تورهایی که برخی از آنها به نام جام جهانی خریداری کردند فاقد بلیت مسابقات است.

یعنی هر شرکت کننده ای می‌بایست خودش برای ثبت نام در سایت فیفا و خریداری بلیت مسابقات اقدام کند این درحالی است که بسیاری از آژانسهای مسافرتی وعده تهیه بلیت را به مسافران خود داده اند، حتی همین روزها نیز در تلویزیون ایران چنین تبلیغاتی از سوی آژانس های مسافرتی انجام می‌شود و کسی اعتراضی ندارد!

از سال گذشته جلسات زیادی در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی برگزار شد تا درباره آژانسهایی که قرار است تور جام جهانی را برگزار کنند صحبت شود

سازمان میراث‌فرهنگی ٧٧ آژانس را از بین آژانس های موجود انتخاب کرد که تور جام جهانی بفروشند هر چند که انتخاب این آژانس ها نیز خود در هاله ای از ابهام بود چون همه این تعداد آژانس فعال در حوزه تورهای روسیه نبودند و برخی از آنها اصلا سابقه کار در این حوزه را ندارند و کسی جز متولیان گردشگری فهرست این آژانس ها را ندارد چرا که این فهرست هیچ وقت در دسترس عموم قرار داده نشد اما در جلسات آخر معاونت گردشگری، این صحبت از سوی فدراسیون فوتبال ایران مطرح شد که به هیچ آژانسی بلیت مسابقه داده نمی‌شود.

این موضوع آژانسهای مسافرتی را که برای برگزاری تورهای جام جهانی از سوی سازمان انتخاب شده بودند دچار ناامیدی کرد چرا که دیگر هیچ برتری نسبت به بقیه آژانسها نداشتند.

با این وجود آژانسها هر کدام چه آنها که جزو لیست ٧٧ تایی بودند چه آنها که نبودند شروع به تبلیغ کردند حتی در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری که بهمن ماه برگزار شده بود برخی از این دفاتر با تبلیغات گسترده ای ادعا میکردند که آنها نماینده فیفا در ایران هستند این تبلیغات هر روز از جلوی چشم متولیان گردشگری در سازمان مربوطه رو میشد اما آنها واکنشی نداشتند هنوز هم این تبلیغات ادامه دارد.

سردرگمی مسافران در تهیه بلیت مسابقات

اکنون دفاتر خدمات مسافرتی به اینجا رسیده اند که باید جواب مسافران خود را در قبال تبلیغاتی که برای در اختیار قراردادن بلیت مسابقات کرده اند، بدهند. اما آنها بلیت در اختیار ندارند چون هر مسافر خودش باید بلیت خریداری کرده باشد و حتی این ادعای آژانس داران که بلیت از قبل خریداری شده و میتواند در اختیار مسافر قرار بگیرد نیز دیگر جواب نمی دهد اکنون زمان خرید بلیت به پایان رسیده و این تعداد آژانس مسافرتی به دنبال راهی برای تهیه بلیت از سهمیه فیفا در ایران هستند تا جواب مسافران خود را بدهند.

حرمت الله رفیعی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: هیچ آژانسی بلیت ندارد، بپرسید کدام آژانس تور جام جهانی اش را پر کرده است. قبلا می شد از روی سیستم به صورت آنلاین خریداری کرد اما آن خرید قطعی نبود چون بعد از آن باید بلیت هواپیما و ویزا تهیه می شد این پروسه طولانی بود از طرف دیگر فدراسیون گفته بود به آژانسها سهمیه می‌دهد اما نداد تا چند ماه پیش اگر مقدور بود بلیتی تهیه شود از این طریق بود که به طور مثال اسپانسرها از سهمیه فدراسیون ایران بلیتهایی را در اختیار داشتند و به چندین برابر قیمت بلیت خود را می‌فروختند تا هزینه هایشان را تامین کنند. اما اکنون این راه هم جواب نمی‌دهد.

وی ادامه می دهد: اکنون آژانسها حاضرند بلیت ١۵٠ دلاری را ۵٢٠ هزار تومان خریداری کنند اما همان هم نیست برخی از آژانسها چشم امید به فدراسیون دارند اما فدراسیون بلیت نداده و نمی‌دهد.

پیش بینی برای اعتراض مسافران بعد از مسابقات

رفیعی نکته دیگری غیر از بلیت مسابقات را مطرح می کند و می‌گوید با توجه به سابقه کاری ام پیش بینی می کنم با سیل اعتراض مسافران جام جهانی رو به رو شویم چون یا افراد بلیت ندارند که به مسابقه بروند و یا چون فاصله بین شهرهای برگزاری مسابقات ایران در روسیه و حجم مسافرت در آن محدوده زمانی زیاد است احتمالا پروازها دچار تاخیر می‌شود و مسافران به مسابقات نمی رسند و آنها معترضانه به ایران بر می گردند از طرف دیگر روزهای پکیج های در نظر گرفته شده برای تورها کم است و بعید به نظر می‌رسد همه بتوانند در چند روز محدود به تماشای سه مسابقه بنشینند.