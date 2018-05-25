پروژه ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه آب بندرعباس تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی در بازدید اعضای شورای شهر بندرعباس، آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و فاضلاب استان را به عنوان آزمایشگاه مرجع جنوب کشور اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش گرما و حساسیت موضوع کیفیت آب، بر شدت عملیات کنترل بهداشت وسلامت آب توسط آزمایشگاههای کنترل کیفیت آب بندرعباس افزوده شده است.

امین قصمی با بیان اینکه بخش قابل توجه ای از قیمت تمام شده آب در بحث کنترل کیفیت آب هزینه می شود، افزود: همچنین در این آزمایشگاه برنامه ایمنی آب شامل کنترل کیفیت آب از حوزه آبریز تا شبکه توزیع نیز انجام می شود.

وی با تاکید بر کیفیت مطلوب آب شرب شهر بندرعباس،گفت: بر اساس پایش مستمر و بی وقفه کیفیت آب آشامیدنی و انجام آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی، آب شبکه لوله کشی از سلامت کامل برخوردار است و این مسئله از سوی مراکز و مراجع بهداشتی استان (مرکز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی استان) نیز مورد تایید است.

بازسازی مخازن ذخیره آب بندرعباس از محل تبصره ۳

این مقام مسئول همچنین در بازدید اعضای شورای شهر بندرعباس از مخازن ذخیره آب داماهی، از همراهی شورای شهر بندرعباس در تصویب تبصره ۳ (مصوبه تأمین بخشی از منابع مالی، توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ) قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر بازسازی دو مخزن دخیره آب با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب را در دست اجرا داریم که اعتبار لازم برای بازسازی هر مخزن ۶۰ میلیارد ریال یوده و این اعتبار از محل تبصره ۳ خواهد بود.

اجرای پروژه بازسازی تاسیسات تصفیه خانه آب بندرعباس

مدیرعامل آبفای استان در ادامه ی بازدید اعضای شورای شهر از تصفیه خانه آب بندرعباس، پروژه بازسازی تاسیسات تصفیه خانه را از جمله اقدامات مهم آبفا بیان کرد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقاء کیفیت آب در تصفیه خانه های میناب و بندرعباس انجام شده است.

وی همچنین افزود: پروژه تامین برق اضطراری این تصفیه خانه شامل خرید و نصب دیزل ژنراتوراضطراری (مولد برق) نیز از دیگر اقدامات آبفاست که در راستای جلوگیری از مشکلات ناشی قطعی برق و تامین آب پایدار شهر بندرعباس صورت گرفته است و به زودی تجهیزات آن در محل تصفیه خانه نصب و بهره برداری می شود.

به گفته وی؛ اعتبار هزینه شده برای خرید و اجرای این پروژه ۷۰ میلیارد ریال بوده است.

تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه آب بندرعباس

قصمی همچنین در این بازدید، از تکمیل پروژه ایستگاه پمپاژ فاز دوم تصفیه خانه آب بندرعباس خبر داد و گفت: در حال حاضر این امکان وجود دارد که ظرفیت فاز دوم به طور کامل وارد مدار کنیم.

وی اضافه کرد: مجموع اعتبار هزینه شده برای بازسازی تاسیسات تصفیه خانه آب بندرعباس بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.