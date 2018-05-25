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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

حمله هوایی عراق به مواضع داعش در سوریه

حمله هوایی عراق به مواضع داعش در سوریه

ستاد مشترک فرماندهی عملیات ارتش عراق از حمله هوایی این کشور به مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروی هوایی ارتش عراق مواضع داعش در سوریه را بمباران کرد. در بیانیه ستاد مشترک فرماندهی عملیات ارتش عراق آمده است: در راستای اجرای دستورات حیدر العبادی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و بر اساس اطلاعات تجسسی دقیق، جنگنده های اف ۱۶ عراق صبح امروز مواضع فرمانده گروه تروریستی داعش و نیز قرارگاه و انبار موشک های این گروه تروریستی را در منطقه «هجین» در داخل خاک سوریه هدف قرار دادند.

در این بیانیه آمده است: بنا به اطلاعات تجسسی اولیه، اهداف تعریف شده برای این عملیات محقق شده و این مواضع به طور کامل ویران شده اند.

عراق پیش از این نیز اعلام کرده بود که با هماهنگی دمشق با حمله به مواضع گروه تروریستی داعش در خاک سوریه، دهها تن از فرماندهان و عناصر آن را به هلاکت رسانده و مواضع و قرارگاههای اصلی آن را ویران کرده است.

کد مطلب 4305597

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