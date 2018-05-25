هشدار سفیر آمریکا به فلسطینیان درباره عدم پذیرش «معامله قرن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که انتظار می‌رود طرح صلح ترامپ موسوم به معامله قرن ماه آینده ارائه شود.

فریدمن که خود از اصلی‌ترین حامیان دولت رژیم صهیونیستی است، افزود: اگر اسرائیل با طرح صلح آمریکا مخالفت کند، ما به حق آن و اینکه رغبتی به این طرح نداشته باشد، احترام می‌گذاریم اما به فلسطینیان هشدار می‌دهیم که در صورت بازنگشتن به میز مذاکرات با ما، تاوان و بهای سنگینی را خواهند داد!

لازم به ذکر است که طرح صلح ترامپ که از آن به عنوان معامله قرن یاد می‌شود، طرحی است کاملا همسو با اهداف و خواسته‌های رژیم صهیونیستی که در آن خواسته‌های طرف فلسطینی به هیچ وجه لحاظ نشده است و در صورت اجرایی شدن آن فلسطینیان قبل از هر چیز قدس را از دست خواهند داد و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود نیز برای همیشه حذف خواهد شد.