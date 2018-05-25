به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، قاسم جانبابایی روز پنجشنبه در جریان بازدید از ساختمان جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان با اشاره به اینکه تسهیلات ویژه برای تکمیل بخشهای درمانی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان اختصاص مییابد، افزود: این تسهیلات برای راهاندازی مرکز تخصصی و درمانی انجمن کلیوی استان زنجان و از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین با دادن قول مساعد برای بهرهبرداری از مجهزترین مرکز دیالیزی شمالغرب کشور در زنجان، خاطرنشان کرد: دانشگاه علومپزشکی، پشتیبانیهای لازم را در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات درمانی خواهد داشت.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ابراز خرسندی از ظرفیت خوب بخشهای درمانی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، اظهار کرد: این انجمن به عنوان بازوی پرتوان مردمی میتواند در تعامل با دانشگاه علومپزشکی برای غربالگری و درمان بیماران دیابت و فشارخون و کم کردن تبعات بیماری کلیوی بسیار تاثیرگذار باشد.
در ادامه این بازدید، مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان در گزارشی از امکانات جدید مرکز تخصصی درمانی این انجمن، گفت: این مرکز که مجهزترین بخش دیالیزی شمالغرب است با گنجایش ۳۰ تخت در طول هفته به ۲۰۰ بیمار دیالیزی خدمات رایگان ارائه خواهد داد.
محمدرضا طهماسبی افزود: برای تکمیل چرخه درمان بیماران کلیوی در این مرکز علاوه بر دیالیز، بخشهای آزمایشگاه، درمانگاه تخصصی دیابت و فشارخون، آموزش و پیشگیری پیشبینی شده است که درصورت کمک خیرین، این واحدها تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: ساختمان جدید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان با ۴۰۰۰ مترمربع زیربنا در پنج طبقه ساخته شده است.
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