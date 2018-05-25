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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

اتفاق نظر «حکیم» و «نجیفی» برای تشکیل دولت اکثریت ملی

اتفاق نظر «حکیم» و «نجیفی» برای تشکیل دولت اکثریت ملی

معاون رئیس جمهوری عراق با حضور در دفتر جریان حکمت ملی با «سید عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، «اسامه نجیفی» معاون رئیس جمهوری عراق با رئیس جریان حکمت ملی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این دیدار در راستای ارتباط احزاب سیاسی، برای ایجاد هم پیمانی‌ها و بسترسازی برای تشکیل دولت اکثریت ملی انجام شد.

دو طرف، پرونده ائتلاف‌های مدنظر برای تشکیل دولت آینده بر اساس زمانبندی قانونی را مورد بررسی قرار دادند و درباره ضرورت تشکیل دولت اکثریت ملی اتفاق نظر داشتند.

حکیم در این دیدار با بیان این نکته که دولت آینده باید دولت خدمت‌رسانی، عمران و آبادانی باشد، تأکید کرد: این دولت نباید برای کشور بحران بیافریند. 

وی با اشاره به لزوم پایبندی دولت به قوانین و عدم تخطی از آن، تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌های ملی باید بر اساس منافع مردم عراق باشد.

کد مطلب 4305611

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