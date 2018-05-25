به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دورههای معتبر آنلاین بینالمللی با همکاری شرکت City & Guilds انگلستان و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برپا می شوند.
فهرست دورهها و سایر اطلاعات در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درج شده است.
دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عقد تفاهمنامه با برخی سازمانها و موسسات معتبر بینالمللی مجری دورهها و آزمونهای عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی از جمله City and Guilds، زمینه برگزاری آنها را در داخل کشور فراهم کرده است.
این کار در راستای تاکید برنامههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر دو محور مهم ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی و توسعه بینالمللی آموزش علوم پزشکی است.
ماحصل این اقدام فراهم آمدن امکان دسترسی طیف گستردهای از اعضای هیات علمی، داروسازان، پزشکان، دندانپزشکان و دانشجویان با گرایشهای علوم پزشکی به بیش از ۵۲ دوره آموزشی آنلاین و ۵ آزمون تخصصی مرتبط با بهداشت و سلامت است.
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