به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دوره‌های معتبر آنلاین بین‌المللی با همکاری شرکت City & Guilds انگلستان و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برپا می شوند.

فهرست دوره‌ها و سایر اطلاعات در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درج شده است.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عقد تفاهم‌نامه‌ با برخی سازمان‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی مجری دوره‌ها و آزمون‌های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی از جمله City and Guilds، زمینه برگزاری آنها را در داخل کشور فراهم کرده است.

این کار در راستای تاکید برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر دو محور مهم ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی و توسعه بین‌المللی آموزش علوم پزشکی است.

ماحصل این اقدام فراهم آمدن امکان دسترسی طیف گسترده‌ای از اعضای هیات علمی، داروسازان، پزشکان، دندان‌پزشکان و دانشجویان با گرایش‌های علوم پزشکی به بیش از ۵۲ دوره‌ آموزشی آنلاین و ۵ آزمون تخصصی مرتبط با بهداشت و سلامت است.