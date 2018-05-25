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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

با همکاری یک شرکت خارجی؛

دانشگاه علوم پزشکی مجازی ۵۲ دوره‌ آنلاین بین‌المللی برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی مجازی ۵۲ دوره‌ آنلاین بین‌المللی برگزار می کند

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری یک شرکت خارجی دوره‌های معتبر آنلاین بین‌المللی را برای اولین بار در ایران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دوره‌های معتبر آنلاین بین‌المللی با همکاری شرکت City & Guilds انگلستان و دانشگاه علوم پزشکی مجازی برپا می شوند.

فهرست دوره‌ها و سایر اطلاعات در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی درج شده است.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عقد تفاهم‌نامه‌ با برخی سازمان‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی مجری دوره‌ها و آزمون‌های عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی از جمله City and Guilds، زمینه برگزاری آنها را در داخل کشور فراهم کرده است.

این کار در راستای تاکید برنامه‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر دو محور مهم ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون‌های علوم پزشکی و توسعه بین‌المللی آموزش علوم پزشکی است.

ماحصل این اقدام فراهم آمدن امکان دسترسی طیف گسترده‌ای از اعضای هیات علمی، داروسازان، پزشکان، دندان‌پزشکان و دانشجویان با گرایش‌های علوم پزشکی به بیش از ۵۲ دوره‌ آموزشی آنلاین و ۵ آزمون تخصصی مرتبط با بهداشت و سلامت است.

کد مطلب 4305618

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