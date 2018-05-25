«یورو» ارز مبنای صندوق توسعه ملی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح آبادی درباره تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو گفت: دلار تنها یک نام در گزارشگری بود زیرا به دلیل وجود تحریم های اولیه آمریکا با دلار نمی توانستیم کار کنیم؛ لذا دلیلی وجود ندارد تا دلار را مبنای مبادلات خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: به نظر من می رسد که در تمامی اقتصاد کشور باید مفهومی به نام دلار کنار گذاشته شود و با یورو که واقعیت اقتصادی است، کار کنیم.

وی تاکید کرد که در حال حاضر ذخایر ارزی کشور، ذخایر ارزی بانک ها و سپرده گذاری بانک های ایرانی در بانک های خارجی و همچنین تمامی نقل و انتقالات مالی کشور بر مبنای یورو است.

صالح آبادی اظهار داشت: وقتی که یورو نقشی اساسی در مبادلات اقتصادی ایران دارد، دلیلی ندارد که دلار را مبنای مبادلات خود قرار دهیم. وی با اشاره به قراردادهای صندوق توسعه ملی با بانک ها گفت: در این قراردادها پرداخت بر مبنای یورو است اما قرارداد بر مبنای دلار است و از آنجایی که بانک ها دسترسی به بازارهای مالی با دلار را ندارد، نمی توانند ریسک نوسانات را پوشش دهند؛ در حالی که دریافت و پرداخت به یورو انجام می شود.

وی پیشنهاد داد در قراردادهای صندوق توسعه ملی مبنا بر استفاده از دلار قرار بگیرد زیرا در تمامی بخش های اقتصاد کشور لازم است تا مبنای گزارشگری براساس یورو قرار بگیرد.