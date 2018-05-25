یورش وحشیانه صهیونیستها به تظاهرات فلسطینیان در نوارغزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، همزمان با فرا رسیدن روز جمعه و صدور فراخوان های مشارکت در جمعه «ایستاده ایم به رغم محاصره» فلسطینیان نوارغزه در خانیونس دست به برگزاری تظاهرات زدند.

بر اساس این گزارش، علیرغم مسالمت آمیز بودن تظاهرات فلسطینیان در شرق خانیونس واقع در جنوب غزه، اما نظامیان صهیونیست به صورت وحشیانه به تظاهرات کنندگان یورش بردند.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست از گلوله های جنگی و گازهای اشک آور علیه تظاهرات کنندگان استفاده کردند.

گفتنی است، پیشتر شورای ملی فلسطین در بیانیه ای توده مردم را به شرکت در تظاهرات عصر امروز جمعه به سمت اردوگاه های بازگشت در شرق غزه فرا خوانده بود.