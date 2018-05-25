۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

آیت‌الله امامی کاشانی در نماز جمعه:

بحث موشک نیست،ازاسلام ناراحتند/باسنگ هم دفاع کنیم،دشمن رهانمی‌کند

امام جمعه موقت تهران گفت: اگر ایران تمام سلاح ها را کنار بگذارد و مانند فلسطین با سنگ دفاع کند، دشمن ابدا رها نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام اظهار داشت: دشمنان چه کفار و چه مسلمانان منافق مثل آل سعود، می‌خواهند شما کشوری باشید که جوانانتان، همگی بی عار و عیاش و معتاد باشند.

وی افزود: دشمن می‌خواهد شما همیشه در اقتصاد و امنیت مشکل داشته باشید و گاهی هم از زبانشان می‌پرد که نشان می‌دهد دشمنی‌شان در چه حدی قرار دارد.

امامی کاشانی تصریح کرد: راه زندگی نه تکیه بر آنها(دشمن) بلکه تکیه بر داخل، ایمان و جوان‌های درس خوانده و آزاد و باتقوا است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به خروج ترامپ از برجام تاکید کرد: همه دیدید که آدم ناآدمِ آمریکا برجام را به دنیا نشان داد و گفت که ما چنین و چنان کردیم؛ این غضب است. خداوند در قرآن به افرادی همچون ترامپ و وزیر خارجه آمریکا، این خطاب را می‌کند، که با غیضی که دارید بمیرید و مرگ بر شما باد.

امامی کاشانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به فرمایشات رهبرانقلاب در جمع کارگزاران نظام گفت: انسان باید دشمن را بشناسد و اعتماد نکند و از تجربه های گذشته درس بگیرد.

وی افزود: باید به جوان‌ها و به کشور تکیه کرد و در مسایل اقتصادی، معیشت مردم و سرمایه گذاری و ازدواج راه را پیدا کرد. اگر استقامت کنیم و تقوا داشته باشیم، راه هم وجود دارد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به لزوم توجه مسئولین به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ به سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی میدان می دهد. قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید به این کار اهتمام داشته باشند. باید کار برای مردم را تقوا بدانیم.

وی تصریح کرد: روزگار، روزگار کار و فکر است؛ روزگاری است که انسان باید به دنیا و کشور خود نگاه کند. دشمن نمی‌خواهد ببیند کشور ما که در علم و تکنولوژی اینگونه رشد کرده است.

امامی کاشانی تاکید کرد: اینکه وزیر خارجه بی خرد و بی عار آمریکا درباره ایران و برنامه موشکی حرف‌هایی می‌زند، بحثش بحث موشک نیست بلکه بحث دین است.

امام جمعه موقت تهران افزود: این‌ها از اسلام ناراحتند. می‌گویند اسلام استقلال دارد و جوان ها را رشد می‌دهد. آنها حاکمانی مانند حکام عربستان را دوست دارند.

امامی کاشانی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد بر جامعه ما مسلط شود، گفت: اگر ایران تمام سلاح ها را کنار بگذارد و مانند فلسطین با سنگ دفاع کند، آیا دشمن رها می‌کند؟ ابدا؛ آیا فلسطین را رها کرده‌اند؟

وی با اشاره به امید به آینده اظهار داشت: وقتی انسان برای خدا قیام کرد، خدا یاری می‌کند و انسان بزرگ می‌شود؛ همانطور که تاکنون یاری کرده است. باید تمام اختلافات و حرف‌ها را برای خدا کنار بگذاریم.

کد مطلب 4305632

