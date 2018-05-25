به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله امامی کاشانی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام اظهار داشت: دشمنان چه کفار و چه مسلمانان منافق مثل آل سعود، میخواهند شما کشوری باشید که جوانانتان، همگی بی عار و عیاش و معتاد باشند.
وی افزود: دشمن میخواهد شما همیشه در اقتصاد و امنیت مشکل داشته باشید و گاهی هم از زبانشان میپرد که نشان میدهد دشمنیشان در چه حدی قرار دارد.
امامی کاشانی تصریح کرد: راه زندگی نه تکیه بر آنها(دشمن) بلکه تکیه بر داخل، ایمان و جوانهای درس خوانده و آزاد و باتقوا است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به خروج ترامپ از برجام تاکید کرد: همه دیدید که آدم ناآدمِ آمریکا برجام را به دنیا نشان داد و گفت که ما چنین و چنان کردیم؛ این غضب است. خداوند در قرآن به افرادی همچون ترامپ و وزیر خارجه آمریکا، این خطاب را میکند، که با غیضی که دارید بمیرید و مرگ بر شما باد.
امامی کاشانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به فرمایشات رهبرانقلاب در جمع کارگزاران نظام گفت: انسان باید دشمن را بشناسد و اعتماد نکند و از تجربه های گذشته درس بگیرد.
وی افزود: باید به جوانها و به کشور تکیه کرد و در مسایل اقتصادی، معیشت مردم و سرمایه گذاری و ازدواج راه را پیدا کرد. اگر استقامت کنیم و تقوا داشته باشیم، راه هم وجود دارد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به لزوم توجه مسئولین به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ به سرمایهگذاری های بخش خصوصی میدان می دهد. قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید به این کار اهتمام داشته باشند. باید کار برای مردم را تقوا بدانیم.
وی تصریح کرد: روزگار، روزگار کار و فکر است؛ روزگاری است که انسان باید به دنیا و کشور خود نگاه کند. دشمن نمیخواهد ببیند کشور ما که در علم و تکنولوژی اینگونه رشد کرده است.
امامی کاشانی تاکید کرد: اینکه وزیر خارجه بی خرد و بی عار آمریکا درباره ایران و برنامه موشکی حرفهایی میزند، بحثش بحث موشک نیست بلکه بحث دین است.
امام جمعه موقت تهران افزود: اینها از اسلام ناراحتند. میگویند اسلام استقلال دارد و جوان ها را رشد میدهد. آنها حاکمانی مانند حکام عربستان را دوست دارند.
امامی کاشانی با بیان اینکه دشمن میخواهد بر جامعه ما مسلط شود، گفت: اگر ایران تمام سلاح ها را کنار بگذارد و مانند فلسطین با سنگ دفاع کند، آیا دشمن رها میکند؟ ابدا؛ آیا فلسطین را رها کردهاند؟
وی با اشاره به امید به آینده اظهار داشت: وقتی انسان برای خدا قیام کرد، خدا یاری میکند و انسان بزرگ میشود؛ همانطور که تاکنون یاری کرده است. باید تمام اختلافات و حرفها را برای خدا کنار بگذاریم.
نظر شما