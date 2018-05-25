به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا اظهار داشت: براثر برخورد پیکان با پژو ۲۰۶ در محور اهر-تبریز محدوده "گویجه بل" پنج نفر از سرنشینان دو خودرو مصدوم و توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان باقرالعلوم اهر انتقال یافتند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی همچنین از برخورد پراید با سمند در ۱۰ کیلومتری جلفا به طرف خوی خبر داد و افزود: ۹ مصدوم این حادثه نیز توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس جلفا به بیمارستان هادیشهر انتقال یافتند.

وی در ادامه گفت: کارشناسان اورژانس اهر در ماموریت اعزامی به حادثه رانندگی در محور اهر-هوراند که بر اثر برخورد پیکان وانت با پراید روی داده بود، به چهار نفر خدمات درمانی ارائه و به بیمارستان انتقال دادند.