اجرای طرح تامین مسکن برای خانوارهای دومعلول با جدیت پیگیری می شود

زهرا امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکلات خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی موضوع تامین مسکن است و در این راستا، مهیاسازی مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول در مناطق شهری و روستایی استان مرکزی مدنظر قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افزود: طرح تامین مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول نخستین بار در دولت یازدهم مطرح شده و هم اکنون نیز در دست اجرا است و با توجه به اهمیتی که حمایت از این قشر دارد، باید تمام توان و تلاش خود را در این زمینه به کار گیریم.

امینی بیان کرد: کار بهزیستی خدمات رسانی به اقشاری از جامعه است که در حقیقت این وظیفه و تکلیف، یک امانت مهم نیز می باشد، بنابراین باید اجرای هر چه بهتر این وظیفه و همچنین مسئولیت انسانی را در سرلوحه کار خود قرار دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: سعی داریم با برنامه ریزی های انجام شده و با همکاری دستگاه های مرتبط و مسئول در حوزه تامین مسکن خانوارهای دارای دو معلول، راهبرد خود را در این زمینه محقق سازیم و در مسیر خدمت رسانی بهتر به این قشر قدم برداریم.

وی تصریح کرد: پنج دستگاه در این زمینه مرتبط هستند که به همین منظور تفاهم نامه مشترکی میان آنان منعقد شده و این خدمات هم به خانوارهای دارای دو معلول فاقد مسکن و زمین و هم به خانوارهای دارای زمین اما بدون مسکن، ارائه می شود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی عنوان کرد: در رابطه با اجرای طرح تامین مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول، مشکل فراهم سازی زمین و همچنین تامین بودجه لازم برای احداث رفع شده که بخش مهمی از کار است و تمام تلاش بهزیستی استان برای این اقدام به کار گرفته می شود.