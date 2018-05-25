ادامه حضور ایران در برجام به تصمیمات اروپا بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در خصوص برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام که امروز در وین برگزار می‌شود، گفت: ما هنوز به این تصمیم نرسیدیم که آیا در برجام باقی خواهیم ماند یا نه، و این بستگی دارد به اینکه بقیه اعضای برجام چگونه نبود یکی از اعضای خود را جبران خواهند کرد. بطور مشخص کشورهای اروپایی باید به ما بگویند که در نبود آمریکا و در بازگشت تحریم‌های این کشور چگونه قادر خواهند بود منافع ایران را در برجام جبران کنند.

معاون سیاسی ظریف با اشاره به جلساتی که تا کنون با طرف‌های مختلف برگزار شده است، گفت: ما جلسات متعددی را با اروپایی‌ها داشتیم، هم در سطح وزرا، هم معاونین و هم در سطح کارشناسان که از هفته پیش تا الان جریان دارد.

وی یادآور شد: جلسه کمیسیون مشترک با حضور سایر اعضای برجام بجز آمریکا خواهد بود که ما نظر آنها را خواهیم شنید که این موضوع حتماً در نتیجه و نوع تصمیم گیری ما موثر خواهد بود.

عراقچی با بیان اینکه جلسات کارشناسی بصورت متعدد و در سطوح مختلف ظرف هفته گذشته و این هفته برگزار شده است، اظهار داشت: مباحثی که وجود دارد در حوزه مختلف تحریم‌ها هست مانند انرژی، صنعت، خودرو، حمل و نقل و هواپیما، بانکی، بیمه‌ای، همه این‌ها در جلسات مختلفی با عمدتاً کشورهای اروپایی که خواهان جبران عدم حضور آمریکا هستند تشکیل شده است.

وی ادامه داد:‌ ما هم با سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا، هم با کمیسیون اروپایی، هم با کارشناسان سه کشور اروپایی جلسات متعدد داشته‌ایم و هم در یک جلسه با کارشناسان 28 کشور اروپایی شرکت کرده و توضیحاتی داده‌ایم.