به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رسولی با اشاره به بدهی ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران، گفت: هر چقدر دیرکرد بازپرداخت بدهی‌های شهرداری تهران افزایش یابد، زیان‌های ناشی از عدم‌النفع بهره‌بردای پروژه‌های نیمه کاره، در کنار هزینه‌های مالی به معنای سود بانکی بر این حجم اضافه می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پرداخت ۶ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان از بدهی شهرداری تهران اظهار کرد: در پرداخت این بدهی‌ها اولویت بندی شده است. بر این اساس بدهی پیمانکارانی که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان طلبکار هستند و طلب آنان در قالب صورت وضعیت ها تا پایان اسفند ۹۴ در دفتار مالی شهرداری ثبت شده، پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه عمده پرداخت بدهی ها هم بابت طلب پیمانکاران است، افزود: با این حال هزینه های شهرداری هم باید در نظر گرفت. هم اکنون از بودجه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی امسال، به صورت استراتژیک دو سوم از کل این میزان، مربوط به بودجه اجتناب ناپذیر است.

به گفته رسولی؛ هزینه های نگهداشت شهر از حقوق و مزایای کارکنان شهرداری گرفته تا فضای سبز و سایر ماموریت هایی که شهرداری قانونا برعهده دارد، همگی جزء بودجه اجتناب ناپذیر است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: انباشت هزینه های و بدهی های قبلی شهرداری تهران، چشم انداز روشنی را پیش روی این نهاد قرار نداده است، چراکه روز به روز سود بانکی دیرکرد پرداخت تسهیلاتی که شهرداری از بانک ها دریافت کرده، در حال افزایش است.