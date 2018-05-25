احتمال تغییر قانون لیگ برتر و محرومیت بازیکن با ۴ کارت زرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی مربیان لیگ برتر فوتبال و مسئولان سازمان لیگ روز چهارشنبه گذشته برگزار شد و ۹ مربی در آن حاضر شدند.

یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه، افزایش تعداد کارت‌های زرد برای محرومیت بازیکنان بود. در حال حاضر طبق قانون هر بازیکن با دریافت سه کارت زرد در یک مسابقه غایب است.

این پیشنهاد قرار است در هیات رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم مورد بررسی قرار بگیرد.

سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: باتوجه به اینکه مسابقات فصل آینده لیگ فشرده برگزار می شود، بعضی از مربیان پیشنهاد دادند که به جای سه کارت زرد، محرومیت بازیکنان با تعداد کارت‌های بیشتری صورت بگیرد. ما باید این پیشنهاد را در هیات رئیسه هم مطرح و بررسی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته هم پیشنهاد چهار کارت زرد برای محرومیت بازیکن مطرح شده بود ولی این پیشنهاد در نهایت رد شد؛ با این حال به نظر می رسد شرایط خاص تیم ملی و لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده، باعث تغییر این قانون شود.