به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر با اشاره به اینکه رمضان ماه قرآن است، اظهار داشت: باید در این ماه عزیز هر چه بیشتر به قرآن نزدیک شویم و از فضای قرآنی این ماه استفاده لازم را ببریم.
وی با بیان اینکه انس با قرآن موجب سربلندی دنیا و آخرت میشود، تصریح کرد: قرآن نجات بخش است و باید برای نجات خود و جامعه به سمت قرآن برویم و از آن بهترین استفاده را ببریم.
امام جمعه بوشهر تصریح کرد: قرآن کتابی برای ارائه شیوه صحیح زندگی به مردم و هدایتگر انسانها است.
وی با تبریک به مناسبت سالروز فتح خرمشهر خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج، ارتش، نیروهای انتظامی در فتح خرمشهر با اتحاد و همدلی به خوبی وارد عمل شدند و حماسهای بزرگ در تاریخ ثبت کردند.
صفایی بوشهری خواستار رفع مشکلات آب در استان بوشهر شد و ادامه داد: در سفر وزیر نیرو به استان بوشهر در عرصه تامین آب و مشکل برق اقدامات مهمی صورت گرفت که کار بزرگی قلمداد میشود.
وی خواستار تسریع در عملیاتیشدن طرحهای کلنگزنی شده در سفر وزیر نیرو به استان شد و ادامه داد: امیدواریم با تسریع در اجرای این طرحها شاهد رفع مشکل تاریخی تامین آب در استان بوشهر باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اثبات چندباره بدعهدی آمریکاییها، بیان کرد: ایران اسلامی تجربیات مهمی در برخورد با آمریکا و جهان غرب دارد و ثابت شده که نمیتوان تعامل مثبتی با آمریکا داشت.
وی با بیان اینکه آمریکا تاکنون تمام توان خود را علیه انقلاب اسلامی اعمال کرده است افزود: آمریکا به هیچ تعهدی پایبند نیست و همه دولتهای آمریکایی چنین ماهیتی داشتند چرا که ذات و جوهره آمریکا به منفعت و سود خودش است.
صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه مسئله اصلی آمریکا علیه ایران انرژی هستهای نیست، خاطرنشان کرد: هر روز یک موضوع و بهانهای مطرح میکند و قصد نابودی ایران اسلامی دارد.
وی با بیان اینکه راهی جز عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نداریم، اظهار داشت: نباید اقتدار و اقتصادی نظام اسلامی به برجام گره بزنیم و برای برون رفت از این وضعیت باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم.
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