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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

امام جمعه بوشهر:

مشکل آب در استان بوشهر برطرف شود/ لزوم تسریع در اجرای طرح‌ها

مشکل آب در استان بوشهر برطرف شود/ لزوم تسریع در اجرای طرح‌ها

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت:طرح‌های مهمی در زمینه تامین منابع آبی در استان آغاز شده است و امیدواریم مشکل تاریخی آب استان بوشهر برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با اشاره به اینکه رمضان ماه قرآن است، اظهار داشت: باید در این ماه عزیز هر چه بیشتر به قرآن نزدیک شویم و از فضای قرآنی این ماه استفاده لازم را ببریم.

وی با بیان اینکه انس با قرآن موجب سربلندی دنیا و آخرت می‌شود، تصریح کرد: قرآن نجات بخش است و باید برای نجات خود و جامعه به سمت قرآن برویم و از آن بهترین استفاده را ببریم.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: قرآن کتابی برای ارائه شیوه صحیح زندگی به مردم و هدایت‌گر انسان‌ها است.

وی با تبریک به مناسبت سالروز فتح خرمشهر خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح اعم از سپاه، بسیج، ارتش، نیروهای انتظامی در فتح خرمشهر با اتحاد و همدلی به خوبی وارد عمل شدند و حماسه‌ای بزرگ در تاریخ ثبت کردند.

صفایی بوشهری خواستار رفع مشکلات آب در استان بوشهر شد و ادامه داد: در سفر وزیر نیرو به استان بوشهر در عرصه تامین آب و مشکل برق اقدامات مهمی صورت گرفت که کار بزرگی قلمداد می‌شود.

وی خواستار تسریع در عملیاتی‌شدن طرح‌های کلنگ‌زنی شده در سفر وزیر نیرو به استان شد و ادامه داد: امیدواریم با تسریع در اجرای این طرح‌ها شاهد رفع مشکل تاریخی تامین آب در استان بوشهر باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اثبات چندباره بدعهدی آمریکایی‌ها، بیان کرد: ایران اسلامی تجربیات مهمی در برخورد با آمریکا و جهان غرب دارد و ثابت شده که نمی‌توان تعامل مثبتی با آمریکا داشت.

وی با بیان اینکه آمریکا تاکنون تمام توان خود را علیه انقلاب اسلامی اعمال کرده است افزود: آمریکا به هیچ تعهدی پایبند نیست و همه دولت‌های آمریکایی چنین ماهیتی داشتند چرا که ذات و جوهره آمریکا به منفعت و سود خودش است.

صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه مسئله اصلی آمریکا علیه ایران انرژی هسته‌ای نیست، خاطرنشان کرد: هر روز یک موضوع و بهانه‌ای مطرح می‌کند و قصد نابودی ایران اسلامی دارد.

وی با بیان اینکه راهی جز عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نداریم، اظهار داشت: نباید اقتدار  و اقتصادی نظام اسلامی به برجام گره بزنیم و برای برون رفت از این وضعیت باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم.

کد مطلب 4305677

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