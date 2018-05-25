تکیه بر توان داخلی جای اعتماد به اروپا اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با بیان اینکه انسان ها باید در طول زندگی خود قیامت و مرگ را بسیار یاد کنند، اظهار کرد: مرگ برای انسان ها به معنی نابودی نبوده بلکه شروع زندگی در دنیای دیگری است.

وی با اشاره به اینکه انسان ها با یاد آوری مرگ و قیامت آماده خدمت کردن بیشتر به مردم می شوند، افزود: توجه به جهان آخرت و زندگی بعد از مرگ سبب می شود که انسان ها برای بهتر زندگی کردن و خودسازی در این دنیا تلاش کنند.

امام جمعه رشت با بیان اینکه خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر را به ارتباط داشتن با افرادی که همیشه معاد و زندگی بعد از مرگ را یاد می کنند توصیه کرده است، خاطرنشان کرد: نداشتن توجه به قیامت و زندگی بعد از این دنیا سبب دوری انسان ها از خدمت کردن می شود.

وی در ادامه به سالروز وفات حضرت خدیجه (س) نیز اشاره و از علاقه بسیار زیاد پیامبرگرامی اسلام به این بانو صحبت کرد و گفت: حضرت خدیجه کسی بود که در سخت ترین شرایط و در زمان تنگناها در کنار پیامبر (ص) حضور داشت.

نماینده ولی فقیه در گیلان به دیدار سران قوا و مسئولان نظام مقدس اسلامی با مقام معظم رهبری طی روزهای گذشته نیز اشاره و تصریح کرد: معظم له در این دیدار سخنان و توصیه و تذکرات بسیاری را به مسئولان و کارگزاران نظام بیان کردند و از آنها خواستند در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به بیان مشکلات کشور در حوزه های مختلف از زبان مقام معظم رهبری، یادآورشد: مسئولان برای حل مشکلات مردم و کشور باید تلاش مضاعف کنند.

امام جمعه رشت به این سخن مقام معظم رهبری که نباید تمام مشکلات کشور و حل آنها را به موضوع برجام گره بزنیم نیز اشاره کرد و افزود: به فرموده ایشان باید از توان داخلی، نیروی انسانی و ظرفیت و پتانسیل های بسیار کشور برای حل مشکلات و توسعه در بخش های مختلف به ویژه اقتصادی بهره گیری شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری اروپا را نیز غیرقابل اعتماد توصیف کردند و از مسئولان خواستند جای اعتماد به آنها بر توان داخلی تکیه کنند، اظهار کرد: دشمنی کشورهای اروپایی و آمریکایی علیه نظام مقدس اسلامی چیز جدیدی نبوده و در طول چهل سال گذشته بارها شاهد دشمنی آنها بوده ایم.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه به برخی صحبت ها و تیتر برخی روزنامه ها درباره اینکه اروپا به آمریکا دهن کجی کرد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این صحبت ها یا از سر ناپختگی یا از سر دشمنی است زیرا برهمگان ثابت شده که کشورهای اروپایی یدک کش آمریکا هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلانیان برای سفر به مرکز استان خود نباید عوارض پرداخت کنند خواستار تغییر مکان عوارضی منطقه لوشان شد و گفت: مسئولان مربوطه باید برای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.