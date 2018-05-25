اصلاح الگوی کشت مشکل کشاورزی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری بابیان اینکه مازندران را قطب کشاورزی معرفی می‌کنند اما کشاورزی که در آن انجام می‌شود برای دهه ۲۰ هم نیست خواستار اصلاح ساختارها و الگوی کشت در استان شد.

وی با اظهار اینکه باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حوزه کشاورزی انجام شود، تأمین آب کشاورزی را ازجمله دغدغه‌ها برشمرد و گفت: امسال ظرفیت سد شهید رجایی در پایین حد قرار گرفت و کشاورز از فرصت امسال برای کشاورزی محروم مانده درحالی که آب آن به سمت سمنان منتقل شده است.

دامادی، با تأکید بااینکه باید وحدت و همگرایی برای حل مشکلات داشته باشیم تصریح کرد: زیرساخت‌های صنعتی و جاده‌ای مازندران درشان مردم استان نیست و انتقال آب سد شهید رجایی برای ویلانشینان سمنان، به کشاورزی استان لطمه زده است.

نماینده مردم ساری و میان درود همچنین بابیان اینکه مازندران از صنعت محروم مانده است، اظهار داشت: وضعیت جاده‌های استان ازجمله جاده ساری – تاکام نامناسب بوده و هرروز شاهد تلفات و تصادفات مرگباری در آن هستیم.

این نماینده مجلس، وضعیت گردشگری در استان را هم ضعیف و نامناسب توصیف کرد و گفت: سهم استان از درآمدهای گردشگری ناچیز است و در بخش درمان نیز وضعیت خوبی نداریم و قرار بود بیمارستان فوق تخصصی هزار تختخوابی احداث شود که هنوز این طرح محقق نشده است.

و همچنین با گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر به بحث خروج ترامپ از برجام اشاره و اضافه کرد: غرب و ترامپ با تفکر ایرانیان و تفکر بسیجی ملت ایران مشکل‌دارند زیرا تفکر و روحیه بسیجی سبب شده که اینک جزو مناطق امن دنیا باشیم.

دامادی همچنین با عنوان اینکه ایرانی‌ها بایدپذیر نیستند عنوان کرد: هر کشوری که به آمریکا دل ببندد عاقبت بخیر نخواهد شد و ملت ایران باروحیه بسیجی همواره برابر توطئه‌ها ایستاده است.