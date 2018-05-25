مسئولان استان سمنان حاشیه درست نکنند/ ضرورت توجه به مطالبات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلای بزرگ این شهر بابیان اینکه خواستهها و مطالبات مردم شاهرود بهصورت عقلانی و منطقی پیگیری میشود، ابراز داشت: به مسئولان استان توصیه میکنیم بیجهت با جریحهدار کردن قلوب مردم برای نظام حاشیه درست نکنید و با درس گرفتن از حادثه کازرون امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش هستیم.
وی بابیان اینکه نباید دیگران طوری رفتار کنند که آرامش موجود در شهرها بر هم بخورد، افزود: امیدواریم این حوادث درس عبرتی برای پرهیز از اختلاف و لزوم ایجاد وحدت در استان سمنان باشد و از استاندار سمنان نیز تقاضا داریم اجازه ندهند مسائلی نظیر انتقال ادارات کل زمینه نارضایتی مردم را فراهم کند.
ایران الگوی استکبار ستیزی در جهان
خطیب موقت نماز جمعه شاهرود بابیان اینکه طی دوماهه اخیر چهار انتخابات لبنان، روسیه، عراق و ونزوئلا را در جهان شاهد بودیم، ابراز داشت: علیرغم تفاوت در نوع و شیوه حکومت این کشورها در نقطه نه گفتن به آمریکا با یکدیگر مشترک بودند که راه آن را ملت ایران با ایستادگی در مقابل افزونطلبی آمریکا به آنها نشان دادند.
سعیدی بابیان اینکه مردم ایران در استکبارستیزی الگوی کشورهای جهان هستند، تصریح کرد: اگر میخواهیم مبارزه با آمریکا در جهان بیشازپیش نهادینه شود باید همین مسیری را که آغازکننده آن بودیم را در پیشگرفته و آن را تا ظهور امام عصر (عج) امتداد دهیم.
وی افزود: سخنان رهبر معظم انقلاب در رفتار با آمریکا موردتوجه مردم وهم دولتمردان را باظرافت خاصی آسیبها و مشکلات را پیرامون این حوزه یعنی عدم تعامل با آمریکا مطرح کردند، لذا برای هم روشن است که عمق دشمنی با ایران ریشه دیرینه دارد که نمونه آن کاملاً در کودتای ۲۸ مرداد مشهود است.
لزوم تعیین تکلیف دولت در برجام
خطیب موقت نماز جمعه شاهرود بابیان اینکه آمریکا هر چه توان دارد علیه ایران به کار میبندد، ابراز داشت: علاوه بر تحریم و تهدید، دشمن حتی در تعامل با ما خیانت کرد و انعطاف در مقابل آمریکا نتیجه معکوس داد، آمریکایها در انعطافپذیری دولتها امپراتوریهای بسیاری را در هم شکستند لذا باید از اتفاقهای گذشته عبرت گرفت.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: اروپا و آمریکا به خاطر قدرت ما پای مذاکره نشستند که نشان میدهد ایستادگی ما در برابر آنها جواب داد، اکنون بعد از خروج آمریکا از برجام گرفتار اروپایی شدیم که با غرب همپیمان است، لذا دولت باید در این مذاکرات تکلیف را مشخص کند، ملت ایران این فرصت را ندارد که سالها دنبال اروپا بدود.
وی افزود: گره زدن سرنوشت کشور به برجام یکی از خطاهای استراتژیک دولتمردان است که مردم را با امید بهتر شدن اوضاع اقتصادی با آنها همراه کرد، هیچ معجزهای قرار نیست در برجام اتفاق افتد، برجام مرده و اروپاییها مردهخواری میکنند بنابراین دولتمردان باید با قاطعیت با اروپا صحبت کنند، ایران با جدا شدن از برجام قطعاً روال سابق خود را از سر خواهد گرفت.
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